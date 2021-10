La storia della piccola Sunday, la femmina di boxer trovata a vivere come randagia in condizioni disperate

Sunday è una piccola boxer che non ha avuto un bell’inizio nella sua vita. È stata trovata a vivere come randagia ed ovviamente, le sue condizioni erano davvero gravi. Era talmente magra che le sue ossa erano visibili ad occhio nudo ed il colore della sua pelliccia era più chiaro del solito.

CREDIT: PEXEL

Vivere in strada non è facile, soprattutto perché è difficile trovare un posto sicuro in cui rifugiarsi in ogni momento della giornata. Questo porta a gravi conseguenze anche sul comportamento di un cane. Tutto è iniziato poco tempo fa, quando una volontaria chiamata Tina Solera era nel rifugio di Galgos Del Sol, in Spagna. Era impegnata ad aiutare tutti i cani che aveva salvato.

Ad un certo punto ha ricevuto una segnalazione da parte di una sua amica per la piccola Sunday e viste le sue condizioni, è andata presto a vedere. Voleva fare qualcosa per aiutarla.

La ragazza è andata in fretta nel quartiere dove era stata vista per l’ultima volta e dopo aver girato per pochi minuti, si è trovata davanti alla cagnolina. Dimenticare il suo sguardo per lei ora, è praticamente impossibile.

CREDIT: INSTAGRAM

Sunday faceva fatica a camminare, poiché era molto debole. Probabilmente non mangiava ormai da diversi giorni. Inoltre, era talmente magra che le sue ossa erano visibili ad occhio nudo ed il suo sguardo era triste e spento.

Tina non poteva lasciarla ed infatti ha deciso di prenderla subito in braccio e portarla al rifugio. La cagnolina nonostante ciò che aveva vissuto, si fidava ancora degli esseri umani e sperava di poter trovare una famiglia amorevole.

La nuova vita e la trasformazione della piccola Sunday

CREDIT: INSTAGRAM

La ragazza dal cuore enorme si è occupata di lei per diversi giorni. Ha fatto di tutto per farla tornare a stare bene. Nei primi giorni la piccola, per quanto era debole, non riusciva nemmeno a mangiare in piedi.

Per fortuna però, grazie alle cure e a tutte le attenzioni, poco alla volta ha mostrato tanti miglioramenti. La sua pelliccia ha anche iniziato a cambiare colore. Ecco il video della sua storia di seguito:

La piccola Sunday ha trovato in fretta una famiglia amorevole disposta ad adottarla e adesso anche lei è circondata da esseri umani dolci e gentili, che fanno di tutto per renderla felice. Tutti sono al settimo cielo perché questa vicenda ha avuto un bellissimo lieto fine!