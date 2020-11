Il commovente salvataggio di una randagia chiamata Abby, è davvero sorprendente, poiché in pochi giorni ha fatto una trasformazione meravigliosa. I volontari si stanno occupando di lei e poco per volta sta facendo dei miglioramenti. Sta anche superando tutti i traumi passati nella sua vita.

CREDIT: HOPE FOR PAWS

Per diversi mesi una donna, chiamata Joei, si è presa cura della cucciola, che viveva per le strade del suo quartiere.

Vederla le spezzava il cuore ogni volta, poiché più passava il tempo e più le sue condizioni peggioravano di gran lunga. Le dava del cibo e dell’acqua ogni mattina, ma non è mai riuscita ad avvicinarsi a lei.

Purtroppo Abby a causa dei traumi passati, non riusciva proprio a fidarsi degli esseri umani. Aveva il terrore di avvicinarsi ed ogni volta che la donna le portava da mangiare, lei rimaneva a distanza.

CREDIT: HOPE FOR PAWS

Un giorno la signora ha capito che non poteva più vivere in quelle condizioni, per questo ha allertato i volontari di Hope For Paws. Sapeva che quelle persone avrebbero trovato un modo per prenderla e per donarle la seconda possibilità di vita che merita ogni cane.

I ragazzi sono andati in fretta sul posto e dopo aver capito la sua situazione, sono riusciti a farla avvicinare a loro. Con una gabbia l’hanno portata nel loro rifugio. Volevano aiutarla a riprendersi il prima possibile.

La trasformazione di Abby

CREDIT: HOPE FOR PAWS

Per prima cosa le hanno fatto un bagno e le hanno tagliato tutto il pelo. Subito dopo il medico l’ha sottoposta ad un’accurata visita ed ha scoperto che aveva un’ernia inquinale, che doveva essere rimossa tempestivamente.

La piccola Abby è stata sottoposta ad delicato intervento e dopo pochi giorni è riuscita a riprendersi. Grazie all’amore ed alle cure giuste, ha fatto un’incredibile trasformazione e vederla, riempiva di gioia i cuori di tutti i ragazzi. Ecco il video della sua storia di seguito:

CREDIT: HOPE FOR PAWS

Al momento è ancora nel rifugio e piano piano sta iniziando anche a superare tutti i suoi traumi passati. Ha iniziato anche a mostrare la sua personalità dolce e vivace. Ora riesce a fidarsi di nuovo degli esseri umani. Tutti noi ci auguriamo che trovi la famiglia perfetta per lei molto presto.