Dopo quattro lunghi anni passati al rifugio, una volontaria ha voluto mostrare a tutti la trasformazione di Gray. Quando era arrivato le sue condizioni erano davvero disperate e tutti hanno lavorato a lungo per aiutarlo. Alla fine è arrivato il cambiamento che tutti desideravano.

CREDIT: WAGS TO RICHES PHOTOGRAPHY

Un giorno un uomo si è presentato in quel posto. In macchina aveva tre cani, tra questi c’era proprio questo cucciolo.

Il suo scopo era proprio quello di lasciarli nel rifugio, poiché non voleva più occuparsi di loro. Ha raccontato ai ragazzi che vivevano nel giardino della sua abitazione, ma era stufo di tenerli.

Per questo ha pensato bene di portarli in quel posto. Quando i piccoli a quattro zampe sono arrivati, non erano in buone condizioni. Erano malnutriti ed anche molto timidi.

CREDIT: WAGS TO RIGHES PHOTOGRAPHY

Non volevano giocare con gli altri cani e soprattutto, forse a causa di ciò che avevano passato, non volevano nemmeno dare confidenza agli esseri umani. Vederli era davvero triste, infatti i ragazzi hanno deciso di aiutarli a cambiare il loro atteggiamento.

Gray è rimasto in quel rifugio, mentre i suoi due fratelli a quattro zampe, li hanno portati a New York, poiché delle famiglie si erano fatte avanti per adottarli. Sono riusciti a trovare degli amici umani disposti ad amarli molto in fretta.

La grave situazione del piccolo Gray

CREDIT: TAKIS SHELTER

Per Gray purtroppo non si è mai fatto avanti nessuno. Una delle volontarie per provare a cercare la casa perfetta. Ha deciso di fare qualcosa di speciale. Ha voluto far fare un servizio fotografico solo per lui.

Il suo scopo è proprio quello di mostrare la sua incredibile trasformazione e di far vedere a tutti come è cambiata la sua vita. Quando era arrivato era solo e triste, ma adesso è felice e soddisfatto, perché quelle persone amano occuparsi di lui ogni giorno e lo fanno sentire protetto.

CREDIT: WAGS TO RICHES PHOTOGRAPHY

Il servizio è stato realizzato da un noto studio fotografico, chiamato Wags To Riches Photography. Le sue immagini sono diventate presto virali sul web e tutti sono rimasti stupiti da come è cambiato il suo sguardo. Vederlo è davvero emozionante. Anche lui è ancora in attesa di trovare la famiglia adatta a lui.