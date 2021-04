La storia di una femmina di pit bull di nome Baby, abbandonata dalla sua famiglia per le strade della sua città

La cucciola protagonista della storia di oggi, si chiama Baby. È stata trovata a vivere per strada come una randagia, dopo che quelle persone che avrebbero dovuto amarla e proteggerla, avevano invece scelto di disfarsi di lei.

Credit: P.J. Regan/Facebook

Si è ritrovata, all’improvviso, in un posto a lei sconosciuto, domandandosi che fine avessero fatto quegli umani con cui aveva sempre vissuto.

Vedendo un pit bull per le strade, i residenti hanno allertato i volontari dell’associazione locale: la Griffin Pond Animal Shelter.

I soccorritori si sono recati sul posto poco dopo e si sono subito messi alla ricerca della cagnolina randagia. Dopo diversi tentativi, sono riusciti a catturare Baby e a portarla al rifugio PJ Regan.

Dopo la visita veterinaria, i ragazzi hanno scoperto che era una femmina di circa un anno e che aveva bisogno di essere vaccinata e sverminata. Aveva anche le pulci.

Credit: P.J. Regan/Facebook

La permanenza dentro quel box, si è rivelata un fattore molto negativo per la salute di Baby, La pit bull si è chiusa emotivamente ed ha trascorso interi giorni a piangere.

Ci è voluto molto tempo e soprattutto un lavoro ammirevole dei volontari, che si sono armati di pazienza e hanno dimostrato a questa cucciola che poteva fidarsi di loro. Alla fine, Baby è uscita dal suo guscio e ha mostrato la sua meravigliosa personalità. È riuscita anche ad instaurare un legame con tutti gli altri cani nel rifugio e poche settimane dopo, ha trovato una famiglia!

Credit: P.J. Regan/Facebook

Oggi è felice e vive con delle persone amorevoli, che si occupano quotidianamente di lei e che non la abbandoneranno mai più!

Un ringraziamento va a coloro che hanno allertato i volontari, perché non sono riusciti a rimanere indifferenti davanti ad un cane abbandonato. E agli stessi volontari, che hanno lavorato per regalare a Baby una seconda possibilità per essere felice!