Chapa è una dolcissima cagnolina, che è stata salvata da un gruppo di volontari solo poche settimane fa. Tuttavia, i ragazzi nel momento in cui l’hanno vista, hanno scoperto che aveva subito tante crudeltà da parte di esseri umani malvagi. Ora per fortuna sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno.

CREDIT: YOUTUBE

Questa dolce piccola a quattro zampe ha vissuto la maggior parte della sua vita da randagia. Viveva in un quartiere, in cui la maggior parte delle persone non la consideravano, anzi la mandavano via quando entrava nel loro giardino.

Solo un uomo, chiamato Sergei, le donava cibo ed affetto. Tuttavia, il signore quando ha capito che la situazione era più grave del previsto, ha deciso di chiedere l’intervento dei volontari di Love Fury Friends.

La piccola è stata colpita da un proiettile ed aveva bisogno di aiuto. I ragazzi nel sentire quelle parole, sono subito intervenuti. Dovevano fare qualcosa per mettere fine alle sue sofferenze.

CREDIT: YOUTUBE

Chapa a causa di ciò che aveva subito, non si fidava affatto degli esseri umani. Infatti Sergei ha dovuto aiutare i volontari a prenderla. Era l’unico che si era mostrato dolce e gentile nei suoi confronti.

La drammatica scoperta sulla situazione della piccola Chapa

CREDIT: YOUTUBE

Una volta arrivata nel rifugio, il medico ha sottoposto la cucciola ad un’accurata visita. Ha scoperto che era cieca, che aveva i denti rovinati e che il proiettile le aveva causato una ferita che doveva essere medicata.

La piccola a quattro zampe aveva bisogno di cure e trattamenti per tornare a stare bene, ma tutti erano sicuri che ce l’avrebbe fatta.

I ragazzi, poco dopo, l’hanno sottoposta ad un bagno caldo e alla fine, la piccola ha iniziato a mostrare la sua personalità. Era felice di aver trovato quelle persone dolci ed amorevoli. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

Per fortuna la vita di questa cagnolina è cambiata per sempre. Grazie all’intervento di questi ragazzi. Chapa ora ha anche una famiglia, che fa il possibile per farla sentire amata e protetta.