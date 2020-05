Il salvataggio di Chicken, un cane che non ha mai conosciuto l’amore Il salvataggio del cane Chicken e la sua incredibile trasformazione

Il randagismo purtroppo è una piaga sempre più diffusa e nonostante il duro lavoro dei volontari e delle associazioni, eliminarlo è molto difficile. Oggi, proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi del salvataggio di Chicken, un cane che nella sua vita non ha mai conosciuto l’amore.

I ragazzi di Sidewalk Spcials, lo hanno trovato da solo a vagare per le strade della città. Le sue condizioni erano molto gravi e non potevano lasciarlo.

Infatti, sin da subito hanno provato a conquistare la sua fiducia. Non è stato semplice, poiché il cucciolo era molto spaventato dagli esseri umani. Forse per quello che aveva subito nella sua vita.

Alla fine, dopo diverse ore, sono riusciti a prenderlo, a farlo salire nella loro auto e a portarlo nella clinica veterinaria della città.

Il medico, sin da subito, ha capito che aveva bisogno di diverse cure mediche. Era malnutrito e disidratato. In più aveva anche un’infezione agli occhi.

La strada per la sua guarigione non è stata affatto semplice, ma nonostante tutto i volontari volevano fare di tutto per aiutare il piccolo Chicken. Volevano provare a donargli la seconda possibilità di vita che non ha mai avuto. Non potevano lasciarlo andare anche loro, poiché per lui sarebbe stata la fine.

Dopo diverse settimane, è arrivata la trasformazione che tutti aspettavano. E’ stato un lungo periodo, ma alla fine vedere i suoi miglioramenti è stato incredibile per tutti. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

Oggi, il piccolo Chicken ha anche trovato una famiglia disposta ad adottarlo. I suoi nuovi amici umani, fanno di tutto per farlo sentire amato e protetto. In più amano viziarlo. Ha anche un gattino come fratellino e passano intere giornate a giocare insieme.

Questa storia è meravigliosa, poiché è l’ennesima dimostrazione che ogni cane merita una seconda possibilità di vita. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!