Non è affatto facile da raccontare ciò che ha vissuto una mamma cane chiamata Clementine, ma abbiamo deciso di farlo per farvi capire a che livelli arriva la crudeltà umana. Hanno deciso di abbandonarla insieme ai suoi cuccioli e se non fossero intervenuti i volontari, l’intera famiglia a quattro zampe sarebbe morta.

Ogni animale merita una seconda possibilità di vita, ma alcuni purtroppo non riescono proprio ad averla.

Questa povera cagnolina è rimasta incinta mentre viveva nel cortile della sua abitazione. Fino a quel momento, quelli che dovevano essere i suoi amici umani, hanno deciso di tenerla.

Tuttavia, subito dopo il parto, hanno capito che non potevano più occuparsi sia della mamma cane, che dei suoi cuccioli. Proprio per questo hanno deciso di abbandonarli in una fattoria, che si trova nella parte deserta della Corea del Sud.

Non c’era nessuno che potesse aiutare la famiglia a quattro zampe. Inoltre, la povera cagnolina era stata legata ad una catena molto corta. Non poteva nemmeno muoversi per cercare il cibo di cui aveva bisogno.

I volontari di Jeju Animal Rescue Crew, associazione del posto, hanno saputo di questa situazione triste, grazie ad un uomo che era andato a fare una passeggiata. Ha sentito il pianto disperato di quei poveri cuccioli ed è presto andato a vedere. Quando si è avvicinato, ha capito che avevano bisogno di aiuto.

Il salvataggio di Clementine e dei suoi cuccioli

La situazione della povera cagnolina era davvero drammatica. Non poteva più fidarsi degli esseri umani, visto ciò che aveva vissuto. Infatti i ragazzi hanno deciso di non tenerla nel rifugio, ma di portare l’intera famiglia in una casa affidataria.

Una donna si è occupata sia dei cuccioli che della mamma. Li ha aiutati a tornare in salute e, alla fine, ha anche trovato le famiglie perfette per ognuno di loro.

Clementine è stata adottata da una coppia che vive a Portland, nell’Oregon. Caleb e Sarah hanno raccontato che i primi giorni nella nuova casa era terrorizzata. Saltava per aria ad ogni minimo rumore. Ora però è tornata a fidarsi degli esseri umani ed è una cagnolina felice e soddisfatta della sua vita.