Quella che vi stiamo per raccontare è la triste storia di una cagnolina di nome Lua, che è stata abbandonata dai suoi ex proprietari. Quelle persone che dovevano prendersi cura di lei, avevano invece deciso di disfarsi di lei, legandola con il suo guinzaglio nel cancello della casa di una donna di Mairinque, in Brasile. Vicino alla cucciola avevano lasciato un sacco di cibo per animali, una coperta e un misterioso biglietto scritto a penna.

Non è chiaro cosa abbia portato quelle persone ad abbandonare così crudelmente quella tenera e dolcissima palla di pelo nero. Fatto sta che avrebbero certamente potuto trovare un modo migliore di lasciarla andare via, se davvero non potevano più tenerla.

Lais Monfrinato, una donna di Mairinque, vicino a San Paolo in Brasile, un giorno stava uscendo di casa per fare delle commissioni e ha notato che al suo cancello era legata questa povera, affamata e triste cagnolina nera.

Quando l’ho vista, ero arrabbiata per il fatto che qualcuno aveva potuto fare una cosa del genere con un essere così indifeso. Pochi secondi dopo ero già innamorata di quella ragazza così dolce e affettuosa. Ho solo pensato di portarla dentro e prendermene cura finché non avessi trovato una casa per lei.

La nuova vita di Lua

Lais avrebbe tanto voluto tenere Lua per sempre, ma la sua casa troppo piccola e i tre gatti che già vivevano con lei non lo hanno permesso.

Così la donna ha postato una foto della cagnolina sui social, raccontando che l’aveva trovata legata al suo cancello insieme ad una vecchia coperta, ad un sacco di cibo per cani e ad un biglietto sul quale c’era scritta la frase: “Mi dispiace. Per favore prendetevi cura di lei“.

Il post è stato condiviso tantissime volte, fino a quando non è arrivato all’attenzione di una donna di nome Rosane Carraco. Questa signora si è innamorata così tanto di questa cagnolina, che ha subito contattato Lais per adottarla.

Tuttavia, Rosane aveva paura che questa nuova pelosa potesse non andare d’accordo con Mel, l’altro cane da salvataggio che già viveva a casa sua.

La signora ha deciso di fare una prova facendoli incontrare e il risultato è stato un vero successo. Mel e Lua sono andati d’accordo fin dal primo istante in cui si sono visti.

Oggi vivono insieme, nella loro grande e confortevole casa, e non potrebbero essere più felici di così.