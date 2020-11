Il commovente salvataggio del piccolo Dave, il cane trovato abbandonato in una zona poco frequentata

Un gruppo di ragazze ha trovato il piccolo Dave in una zona deserta e sin da subito, le giovani hanno capito che dovevano intervenire per salvarlo. Hanno fatto il possibile per prenderlo e quando lo hanno portato nel rifugio, poco dopo hanno capito cosa aveva passato. Ora sta guarendo da tutti i traumi subiti.

CREDIT: INSIDE EDITION

La vicenda è iniziata diverso tempo fa. Quelle donne escono molto spesso per fare delle escursioni ed in quella giornata ne avevano programmata una in un luogo poco frequentato.

Mentre stavano camminando, hanno notato che sul sentiero, c’era uno strano animale. Era seduto a terra e non voleva farsi avvicinare da nessun essere umano.

Una delle ragazze, inizialmente, ha creduto fosse una lince, ma quando si è avvicinata, ha scoperto che in realtà era un cane. Era triste, solo e malnutrito. Si vedeva molto bene che era in quel posto da molto tempo.

CREDIT: INSIDE EDITION

Il cucciolo aveva anche difficoltà a fidarsi degli esseri umani e le donne, volevano fare qualcosa per poterlo aiutare. Vederlo in quelle condizioni, spezzava i loro cuori.

Hanno deciso di rimandare la loro escursione e tutte insieme si sono impegnate per poterlo salvare. Dave si è fatto prendere grazie al cibo e quando era tra le braccia di una delle ragazze, si è sentito finalmente protetto e al sicuro.

Il lieto fine di Dave

CREDIT: INSIDE EDITION

Lo hanno portato nel rifugio della città e i volontari lo hanno sottoposto per prima cosa ad un bagno caldo. Per poterlo tosare hanno deciso di anestetizzarlo, poiché la sua pelliccia era lunga e rovinata e gli avrebbero potuto causare molto dolore.

Durante la visita medica, hanno scoperto che aveva un microchip, ma che in realtà non era registrato a nessuna persona. Sin da subito infatti hanno pensato che fosse stato abbandonato da quelli che dovevano essere i suoi amici umani. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: INSIDE EDITION

Dave al momento è ancora nel rifugio e sta ricevendo tutte le cure necessarie. I ragazzi stanno facendo il possibile per aiutarlo a guarire e soprattutto per fargli dimenticare tutti i traumi passati. A breve cercheranno la famiglia perfetta anche per lui.