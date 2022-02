Solo poco tempo fa i volontari di Hope For Paws sono intervenuti per salvare un cane, chiamato Desi, che era stato gettato da una macchina in movimento. Per fortuna non era ferito e nemmeno spaventato dagli esseri umani, anzi voleva ricevere solo affetto ed amore.

L’abbandono purtroppo è un fenomeno sempre più diffuso e riuscire a combatterlo, sembra davvero un lavoro impossibile. Anche se negli ultimi anni sono nate migliaia di associazioni.

In questa vicenda i ragazzi hanno saputo di ciò che stava vivendo questo cucciolo tramite una segnalazione. Sapevano che era stato abbandonato e che aveva urgente bisogno di aiuto.

Ovviamente sono presto intervenuti per salvarlo. Non ci hanno messo molto tempo a trovarlo e la cosa più bella, è stata vedere che Desi nonostante tutto, non era affatto spaventato dagli esseri umani. Era dolce e gentile con tutti.

Quelli che dovevano essere i suoi amici umani lo avevano gettato da un’auto in movimento, ma lui aveva ancora fiducia. Il suo comportamento però, è cambiato all’improvviso quando uno dei ragazzi gli ha messo il guinzaglio per portarlo via.

È proprio a questo punto che il cucciolo ha iniziato ad agitarsi. Si muoveva in continuazione e ringhiava anche alla persona che lo teneva fermo. Nessuno però, è mai riuscito a capire il motivo di tutto questo.

Il lieto fine di Desi e la sua nuova vita

Il cane una volta arrivato al rifugio ha iniziato a calmarsi, forse perché si è adattato in fretta. In realtà Desi sperava solo di trovare la sua nuova casa, perché era troppo buono per rimanere chiuso in quel posto.

I ragazzi hanno lavorato a lungo per cercare di aiutarlo. Inoltre, in poco tempo sono anche riusciti a risolvere il problema del guinzaglio. Infatti adesso lo portano in giro molto tranquillamente. Ecco il video della storia di seguito:

Desi ora è in cerca di una casa per sempre, ma vista la sua dolcezza, tutti sono sicuri che arriverà anche per lui un bellissimo lieto fine. Buona fortuna piccolo!