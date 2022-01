Il destino ha messo sul suo cammino una donna amorevole che non solo l'ha salvata, ma le ha cambiato la vita: la storia di Ducky

Ducky è una gattina che è stata salvata dalla morte da un angelo speciale che si è ritrovato sul suo cammino.

Nicole Toney stava percorrendo la strada per tornare a casa, durante la sua pausa pranzo, quando ha notato qualcosa sul bordo di un ponte. Soltanto una volta più vicino, si è potuta rendere conto che si trattava di un gatto.

Il piccolo animale era in equilibrio sul bordo di quel ponte e stava rischiando di precipitare nel vuoto.

Aveva superato il punto, mentre realizzava che quello era davvero un gatto in pericolo. Così, Nicole Toney non ci ha pensato due volte a tornare indietro per aiutare quella che poi ha capito essere una gattina. La donna ha raccontato:

Avevo quasi la nausea ed ero molto nervosa perché avevo paura che la micetta non fosse più in quel punto quando sarei arrivata a destinazione.

Il salvataggio di Ducky

Fortunatamente, la micia era ancora lì. Per paura di spaventarla e causare la sua caduta, Nicole ha accostato la sua vettura a molta distanza dal punto in cui si trovava e si è avvicinata lentamente a piedi.

Mi sono avvicinata molto lentamente, pur soffrendo di vertigini e con il timore che potesse saltare giù. A un certo punto per fortuna sono riuscita ad afferrarla nella parte posteriore del collo, proprio come fanno le mamme gatto.

L’intero salvataggio è stato ripreso in un video, poi pubblicato sulla piattaforma Tik Tok e diventato virale in tutto il mondo.

Una volta portata Ducky nella sua abitazione, al sicuro, Nicole ha telefonato a suo marito per raccontargli quanto accaduto.

L’uomo, che si è commosso da come il destino abbia permesso a sua moglie di salvare un piccolo animale, si è subito mostrato d’accordo con lei. La dolce gattina avrebbe fatto parte della loro vita.

Da poco la coppia aveva perso un gatto di nome Mabel e anche se c’è chi non crede al fato, Ducky gli somiglia in modo davvero incredibile.