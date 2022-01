Una bellissima vicenda è avvenuta poco tempo fa. La cagnolina Bailey ha aiutato il gattino che viveva da solo nel bosco ed ora la sua famiglia umana ha deciso di adottarlo per sempre. Sono praticamente diventati insperabili e passano insieme la maggior parte della giornata.

CREDIT: FACEBOOK

Questa storia è diventata in fretta virale sul web e tante persone, nel leggerla, si sono emozionate.

In realtà la piccola Bailey è stata salvata dalla sua famiglia nel 2007. Era stata usata per mettere al mondo diversi cuccioli ed ovviamente, quando hanno deciso di gettarla, non era più utile agli scopi di quelle persone.

Un uomo chiamato Arthur, appena è venuto a conoscenza di ciò che questa piccola ha dovuto subire, ha deciso di intervenire. Ha voluto adottarla e con la sua famiglia, hanno lavorato a lungo per farle dimenticare tutti quei traumi.

CREDIT: FACEBOOK

La cucciola ora in realtà è felice di tutto ciò che ha. Dopo tanto ha trovato una casa calda, con delle persone che fanno di tutto per farla sentire amata. Non è più costretta a subire cattiverie ed atrocità. Però non ha mai perso il suo istinto materno.

L’incontro tra Bailey e il gattino che viveva nel bosco

La famiglia poco tempo fa, ha deciso di trasferirsi in un’abitazione nel bosco. Sapevano che lì intorno c’era un gatto che viveva come randagio, ma quelle persone non lo avevano mai visto prima. Gli lasciavano il cibo vicino al loro garage.

Una mattina però, dopo essersi affacciati alla veranda, hanno scoperto che la loro cagnolina era riuscita a conquistare la sua fiducia. I due erano seduti a terra, l’uno al fianco dell’altra.

Da quel momento i due animali sono diventati praticamente inseparabili. Dopo 17 lunghi anni la piccola Bailey ha avuto la possibilità di mostrare il suo amore materno, nei confronti di chi ne ha bisogno.

CREDIT: FACEBOOK

I suoi amici umani alla fine, hanno deciso di adottare il piccolo gattino e lo hanno chiamato Kitten-Kitten. Nessuno sa bene cosa abbia vissuto in passato, ma tutti sono felici, perché anche lui ora è al settimo cielo. Vedere i due insieme è davvero bellissimo.