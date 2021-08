Il meraviglioso salvataggio della piccola Haruki, la mamma incinta chiusa in un allevamento di carne

Haruki è una cagnolina che mentre era incinta sapeva che i suoi cuccioli avevano il destino già scritto. Era prigioniera di un allevamento di carne di cane e l’unica cosa che poteva salvarla, era un miracolo. Per fortuna è avvenuto ciò che tutti speravano e l’intera famiglia a quattro zampe ora è al sicuro.

CREDIT: YOUTUBE

I volontari dell’associazione Humane Society sono intervenuti nel sud della Corea per salvare questi cuccioli. Hanno saputo di questo posto tramite una segnalazione e con l’aiuto delle forze dell’ordine sono andati subito a vedere.

Proprio come era prevedibile, le condizioni di quei poveri cani erano davvero gravi. Erano chiusi in alcune gabbie e nessuno di loro sarebbe riuscito a sopravvivere a lungo senza le cure necessarie.

Tra questi cuccioli c’era appunto la piccola Haruki. I ragazzi quando si sono avvicinati a lei, hanno capito subito che era incinta e che stava per partorire. Mancavano ancora pochi giorni.

CREDIT: YOUTUBE

La mamma ovviamente era triste e depressa. Sapeva che i suoi cuccioli sarebbero nati in quel posto infernale ed avrebbero sofferto. Però, quando ha visto i ragazzi ha capito che erano lì per aiutarli ed infatti si è fatta prendere e portare via.

Tutti i cani sono stati portati nel loro rifugio e i veterinari si sono presi cura di loro per giorni. Hanno ricevuto le cure e le attenzioni di cui avevano bisogno per tornare a stare bene.

Il parto della piccola Haruki

CREDIT: YOUTUBE

Solo pochi giorni dopo il salvataggio, la cagnolina ha messo al mondo i suoi piccoli. Finalmente erano in un posto sicuro e potevano ricevere tutte le cure di cui avevano bisogno.

Haruki sapeva bene che in quel posto non aveva futuro, ma grazie all’intervento di questi volontari il suo destino e quello dei suoi cuccioli, è cambiato per sempre. Ecco il video della loro storia di seguito:

Esistono ancora tanti posti del genere, ma i ragazzi della Humane Society ogni giorno si impegnano per salvare questi poveri cagnolini e soprattutto per far chiudere questi allevamenti infernali.