I ragazzi di Hope For Paws solo poco tempo fa hanno ricevuto una segnalazione su due cani abbandonati in un quartiere. Erano proprio Hudson e Lawrence, che purtroppo oltre a quel trauma, ne avevano vissuti anche altri impossibile da dimenticare.

L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa e nonostante il duro lavoro di questi ragazzi dal cuore enorme, riuscire a combattere questo fenomeno sembra essere impossibile.

Una donna che vive in quella zona, è stata la prima a vedere i due cuccioli, che vagavano davanti la casa. Uno camminava male e l’altro era molto magro e debole.

In un primo momento gli ha lasciato del cibo, ma quando ha provato ad avvicinarsi, sono fuggiti entrambi. Sapeva che ovviamente non potevano vivere in quello stato, infatti è stata proprio lei ad allertare i ragazzi di Hope For Paws.

Quest’ultimi sono presto intervenuti e per riuscire a catturarli, hanno dovuto usare il cortile della casa. Purtroppo Hudson e Lawrence, a causa dei traumi subiti, erano tanto spaventati dagli esseri umani.

L’arrivo nel rifugio di Hudson e Lawrence

Una volta arrivati nella clinica veterinaria, i due cani sono stati sottoposti ad un’accurata visita. Lawrence, a causa delle condizioni della sua zampa, doveva subire un intervento di amputazione, poiché l’infezione si stava diffondendo in tutto il corpo.

Hudson invece nonostante tutto stava bene, aveva bisogno di un bagno caldo, ma in breve tempo si sarebbe rimesso. I due cuccioli sin da subito però, hanno mostrato a tutti il loro legame.

Volevano stare sempre insieme. Lawrence si è adattato in fretta alla sua nuova condizione e con il suo fratellino a quattro zampe, era dolce e gentile, proprio come lo era con i ragazzi.

I volontari ora stanno lavorando per cercare la loro casa per sempre. Purtroppo i cagnolini, viste le esperienze che hanno vissuto insieme, non possono essere divisi. Tuttavia, i ragazzi sono fiduciosi per il futuro e sperano di poter trovare presto il lieto fine che tanto desiderano.