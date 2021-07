La vita da senzatetto può essere molto complicata per i cagnolini. Spesso vengono abbandonati e si ritrovano da soli a lottare per sopravvivere. La cagnolina Jade era diventata una randagia da tanto tempo e aveva anche dato alla luce i suoi bambini per strada. Cuccioli che rischiavano seriamente di morire se qualcuno non fosse intervenuto.

Dopo tante persone che l’avevano notata e che si erano voltati dall’altra parte, finalmente una donna ha deciso di fare qualcosa per la dolce Jade. Aveva visto che se ne andava in giro con un cucciolo in bocca. Un cagnolino che purtroppo era già morto.

Seguendola, la donna ha visto che la cagnolina era andata a rifugiarsi in una specie di recinto, dove c’erano nascosti la bellezza di 7 cuccioli. Tutti in pericolo di vita.

Per evitare che anche loro facessero la fine del loro fratellino, la donna ha chiamato i volontari della Hope For Paws.

I meravigliosi soccorritori, nonostante fosse ormai notte fonda, si sono precipitati sul posto per valutare bene la situazione. Avvicinare la cagnetta non era facile. Non era abituata a trattare con gli umani e in più doveva proteggere i suoi bambini. Quindi i volontari hanno dovuto agire con molta cautela.

Dopo un tira e molla durato alcuni minuti, alla fine i soccorritori sono riusciti a prelevare Jade e i suoi cuccioli. Li hanno caricati in auto e li hanno portati nella loro struttura.

La verità amara su Jade

Dopo una visita dal veterinario, è emerso che la cagnolina e i cuccioli erano in condizioni di salute piuttosto buone. Del buon cibo, un bagno caldo e un po’ di riposo avrebbero letteralmente rimesso al mondo i cagnolini.

Con il passare dele ore, però, i volontari si sono accorti che c’era ancora qualcosa che non andava nella mamma cagnolina. Era come se le mancasse qualcosa.

In quel momento, la stessa donna che aveva aiutato al loro salvataggio, ha chiamato l’associazione e ha fatto un’amara rivelazione.

Era venuta a conoscenza di una donna che aveva preso uno dei cuccioli e lo aveva portato a casa con sé. Non curandosi minimamente di causare un grande dolore alla cucciola.

Resa conto di aver commesso un errore, fortunatamente, quella donna ha fatto un passo indietro e si è dimostrata disposta a far riunire il cucciolo appena nato alla sua mamma e ai suoi fratelli.

Ora finalmente Jade era felicissima. I volontari hanno preso in carico anche l’altro cagnolino e aiuteranno anche lui a stare meglio e a trovare una casa accogliente e amorevole per sempre.