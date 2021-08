Quella che vi raccontiamo oggi è la storia della cagnolina Lily, una meravigliosa cucciola di West Highland Terrier che ha vissuto tutti i suoi 11 anni di vita rinchiusa in una piccola e scomoda gabbia di ferro all’interno di un allevamento illegale di cani. Quando i volontari l’hanno trovata e salvata, le sue condizioni erano davvero tragiche.

Immagine: Screenshot, Animal Planet YouTube

Purtroppo, il numero degli allevamenti intensivi ed illegali di cuccioli nel mondo, è sempre più alto. Persone meschine hanno capito che il profitto che possono trarre da questa tremenda pratica è molto alto e quindi sfruttano sempre di più queste povere creature.

Lily era stata sfruttata per la sua capacità di partorire cucciolate per la bellezza di 11 anni. Anni in cui ha vissuto rinchiusa in una piccola, scomoda e sporca gabbia di ferro arrugginito.

Lei non aveva mai conosciuto il significato della parola amore e non sapeva minimamente cosa volesse dire essere un cane.

Fortunatamente, i volontari della National Mill Dog Rescue sono venuti a conoscenza della sua storia e sono subito andati a salvarla. Le sue condizioni erano così terribili che era necessario un trasporto immediato nella clinica veterinaria più vicina.

Le cure e l’adozione di Lily

Immagine: Screenshot, Animal Planet YouTube

A visitare per primo la povera Lily è stato il Dottor Jeff Young della Rocky Mountain Vet. Il medico ed il suo staff sono rimasti scioccati vedendo i risultati della negligenza perpetrata sulla povera cagnolina per anni.

Aveva la pancia, le zampe ed il collo pieni di piaghe dovute al ferro della gabbia in cui aveva vissuto. Ci sono volute settimane prima che si riprendesse almeno un po’.

Cure mediche ma non solo. Per la prima volta in 11 anni, Lily stava conoscendo l’affetto di persone. Aveva un letto tutto suo caldo e molto comodo e vederla riposare lì, per tutti era una vera gioia.

Immagine: Screenshot, Animal Planet YouTube

Col passare del tempo, le ferite della cucciola sono guarite del tutto. I volontari hanno raccontato la sua storia su internet e non è passato molto tempo prima che qualcuno si innamorasse di lei.

Ora Lily ha una nuova casa. Un luogo dove vivere i suoi anni in totale serenità e accerchiata dall’amore di persone gentili e che la adorano. A volte mostra ancora la sua paura, ma è sulla buona strada per godersi la sua seconda e meritata possibilità di vita.