Il salvataggio di Lamb il cane abbandonato, che è stato trovato in gravi condizioni

Lamb, è un dolce cane, che è stato trovato dai volontari di Sidewalk Specials. Era stato abbandonato e le sue condizioni erano davvero gravi. Per questo motivo, hanno fatto il possibile per riuscire a salvarlo, ma i traumi che ha riportato, per lui erano davvero terribili e difficile da superare.

Il cucciolo non ha avuto un inizio di vita molto semplice. Però, nessuno può sapere cosa abbia subito, l’unica cosa certa è che le ferite che le sono state trovate sul suo corpo, erano atroci.

I volontari hanno trovato il cagnolino in una strada deserta. Sin da subito hanno capito che dovevano fare qualcosa per aiutarlo.

Per questo motivo, si sono messi subito a lavoro per conquistare la sua fiducia e per portarlo in un posto sicuro. Lamb, inizialmente, era molto diffidente, aveva proprio il terrore degli esseri umani.

Però alla fine, ha capito che quelle persone erano lì per aiutarlo ed ha deciso di avvicinarsi a loro. È stato portato in una clinica veterinaria ed il medico dopo la visita, ha scoperto che era malnutrito, aveva la rogna e la febbre causata dalle zecche. In più anche delle strane ustioni sul corpo.

Aveva bisogno di cure urgenti ed è per questo, che hanno deciso di non portarlo nel loro rifugio, ma di trovare una famiglia affidataria, disposta a prendersi cura di lui. I primi giorni con quelle persone, non sono stati facili per il cucciolo.

Però alla fine, ha iniziato ad ambientarsi, grazie anche ad un nuovo giocattolo, che è diventato il suo miglior amico. Lo teneva sempre vicino a lui e non la lasciava toccare a nessuno. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

I volontari, poco dopo, hanno trovato una nuova famiglia disposta ad adottarlo definitivamente. Purtroppo, i traumi che ha subito nel suo passato, hanno condizionato molto la sua vita, ma i ragazzi sono certi che con il passare del tempo, riuscirà a dimenticare tutti i momenti tristi.

Una storia commovente, che merita di essere conosciuta, per ringraziare queste persone, che ogni giorno fanno il possibile per salvare la vita di tutti i cuccioli in difficoltà!