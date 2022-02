Il salvataggio di Lucky e dei suoi cuccioli: vivevano in un cortile tra escrementi e sporcizia

La vicenda che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è davvero straziante, ma ci dimostra che nel mondo non esiste solo la crudeltà. La protagonista è una mamma cane chiamata Lucky, che insieme ai suoi cuccioli vivevano in condizioni davvero gravi.

Quello che avrebbe dovuto essere il suo amico umano non si è mai occupato e preoccupato di loro. Infatti tutta la famiglia a quattro zampe aveva bisogno di cure ed aiuto.

Lisa una delle volontarie di un’associazione chiamata Frankie, Lola & Friends Rescue, ha saputo della situazione di questi cani tramite una sua amica. Vivevano vicino la casa.

La mamma cane era legata ad una catena molto stretta ed aveva poco spazio in cui muoversi. Invece i cuccioli vagavano per il cortile tra escrementi e sporcizia. Non avevano mai ricevuto le cure di cui avevano bisogno.

Ovviamente la ragazza è andata presto a vedere, ma quella vicenda l’ha sconvolta. Lucky era in condizioni molto gravi. Le sue ossa erano visibili ad occhio nudo. Inoltre, dopo la gravidanza il suo corpo non aveva recuperato.

La cosa più triste per la donna, è stata vedere che purtroppo era anche terrorizzata dal suo amico umano. L’uomo molto probabilmente non le aveva mai mostrato amore ed affetto, anzi l’aveva sottoposta solo a crudeltà e maltrattamenti.

Il salvataggio di Lucky e dei suoi cuccioli

Quella persona orribile però, non voleva lasciarli andare. Per questo Lisa per riuscire a sottoporli alle cure necessarie, ha dovuto minacciarlo di allertare le forze dell’ordine.

L’uomo quando ha sentito quelle parole, ha deciso di lasciare andare i suoi cani. Infatti Lisa li ha portati in fretta nel rifugio. Lucky a differenze dei suoi cuccioli, aveva bisogno di più tempo per guarire, ma il medico sapeva che ce l’avrebbe fatta.

Per fortuna delle famiglie amorevoli si sono presto fatte avanti per adottarli e adesso tutti hanno hanno trovato il loro lieto fine. Anche la mamma cane è in una casa amorevole, circondata da tutte le attenzioni che merita.