Non si fidava di nessuno, finché non ha conosciuto Zeus: l'amicizia tra la piccola Luna e l'alano

Luna è una piccola cagnolina che è stata lasciata sul ciglio della strada, dentro una scatola di cartone. Il suo proprietario non aveva più intenzione di prendersi cura di lei, così ha scelto di compiere il meschino gesto di abbandonarla. Fortunatamente, una volontaria di nome Dina, dopo una chiamata da parte di un passante, è accorsa in soccorso della povera cucciola.

Credit: The Dodo- YouTube

Quando l’ho trovata, piangeva e non si fidava di nessuno. Non ho mai visto un cane più depresso di lei. Era come se volesse essere lasciata da sola.

Dina ha fatto del suo meglio per guadagnare la sua fiducia e per portarla al rifugio. Era debole e mangiava a malapena, ma la volontaria non si è mai data per vinta. Dopo una settimana, Luna ha iniziato a camminare, era instabile e cadeva spesso, ma ogni volta trovava la forza per provarci ancora. Con il passare dei giorni ha imparato anche ad interagire con gli altri cani e a conoscere l’ambiente che la circondava.

Quando ha scodinzolato per la prima volta, mi sono commossa. Dopo aver imparato a camminare, ha capito che poteva anche correre e, da quel momento in poi, tenerla ferma è stato praticamente impossibile. Correva e scodinzolava come una matta. Finalmente era felice.

L’amicizia tra Luna e Zeus

Quando Dina ha capito che finalmente Luna era a suo agio, ha deciso di presentarle il suo enorme amico a quattro zampe, un alano di nome Zeus.

Sebbene per molti la differenza di taglia avrebbe potuto rappresentare uno spaventoso ostacolo, io conoscevo molto bene il mio Zeus e sapevo che quell’incontro avrebbe cambiato la vita di Luna.

Quando l’alano ha visto quella piccola palla di pelo, si è perdutamente innamorato di lei. I due animali hanno iniziato a scambiarsi baci e a rotolare insieme sul pavimento. Il feeling che Luna ha stretto fin da subito con Zeus, si è dimostrato positivo e costruttivo anche nel rapporto tra lei e la volontaria.

Lo splendido lavoro svolto da Dina, con la collaborazione di Zeus, hanno fatto si che Luna fosse finalmente pronta per essere adottata. Oggi vive con i suoi nuovi genitori umani in Texas, Hunter e Genevieve.