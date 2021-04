Oggi vogliamo raccontarvi l’ennesimo salvataggio dell’organizzazione Takis Shelter, compiuto per dare una seconda possibilità di vita ad una splendida cagnolina di nome Luna. La cucciola si era rifugiata sotto un pesante camion, nella speranza che qualcuno arrivasse ad aiutarla.

Credit: Takis Shelter

L’organizzazione no profit di Takis Shelter, è diventata negli anni una delle associazioni di salvataggio animali più famose ed importanti del mondo. Ogni anno salva e dona una seconda possibilità di vita a migliaia di cani in tutto il mondo e l’impegno dei volontari che operano per lei, è davvero incredibile.

La loro infinita esperienza in questo campo, li guida nei luoghi in cui è più facile che i cuccioli vengano abbandonati o in cui vanno a rifugiarsi.

Quando i volontari di questa associazione hanno incontrato per la prima volta la cucciola protagonista di questa storia, si erano diretti in una discarica in cui sapevano che ci fossero dei cuccioli abbandonati.

Mentre cercavano questi cagnolini, da sotto le ruote di un grosso camion, uno dei soccorritori ha visto spuntare un dolcissimo muso nero.

I suoi occhi parlavano per lei. Si era affacciata appena e in quel secondo che i nostri sguardi si sono incrociati, era come se mi avesse detto: “ti prego aiutami”.

Il salvataggio di Luna

Credit: Takis Shelter

Il volontario, abituato a non lasciare indietro mai nessun cucciolo, si è avvicinato al camion nel tentativo di prendere la piccola.

In un primo momento, però, forse perché terrorizzata e bloccata dalle ferite che le aveva causato il suo passato, la cucciola si è tirata indietro e non si è lasciata raggiungere.

Il volontario non si è arreso e ha continuato a chiamare la sua nuova amica, finché alla fine, desiderosa di qualcuno che l’aiutasse, la cagnolina è uscita allo scoperto e si è lasciata accarezzare.

Credit: Takis Shelter

Quando l’ho presa in braccio tremava come una foglia e sentivo soltanto le sue ossa. Non mangiava da chissà quanto tempo e secondo me pesava la metà di quanto avrebbe dovuto.

Arrivati al rifugio, il soccorritore ha fatto un bel bagno caldo alla piccola Luna e le ha dato una grande ciotola di crocchette che, neanche a dirlo, a divorato in un secondo.

Oggi la cagnolina si sta rimettendo in sesto e quando sarà abbastanza pronta, si provvederà a trovare per lei un’amorevole famiglia pronta ad amarla per sempre.