Riuscire a salvare la vita di tutti i randagi è qualcosa di impossibile, però ci sono dei volontari che cercano sempre di farlo. Oggi per esempio abbiamo deciso di raccontarvi il salvataggio di una mamma cane, chiamata Hulu e dei suoi 10 cuccioli. Dopo tanto sono finalmente in un posto sicuro.

CREDIT: YOUTUBE

Un episodio davvero incredibile e che ha lasciato a bocca aperta migliaia di persone. In tanti si sono complimentati con questi ragazzi dal cuore d’oro.

Il randagismo purtroppo è una piaga molto diffusa. Negli anni sono nate migliaia di associazioni, che stanno cercando di combatterlo, ma nonostante il lavoro di queste persone, sembra essere una cosa impossibile.

Tutto è iniziato quando i ragazzi di Stray Rescue of Sant Louis, hanno ricevuto una segnalazione su una cagnolina che viveva in un quartiere.

CREDIT: YOUTUBE

Era sempre in giro alla ricerca disperata di cibo e una donna si era resa conto che aveva partorito da poco. Sia lei che i suoi piccoli, avevano bisogno di aiuto urgente.

I ragazzi dopo aver preso tutto il necessario, sono presto andati a vedere. Dovevano capire bene cosa stesse accadendo e soprattutto dovevano portare la mamma cane e i suoi cuccioli in un posto caldo e sicuro.

L’intervento dei ragazzi per Hulu e per i suoi piccolini

CREDIT: YOUTUBE

Nonostante la triste esperienza che aveva vissuto, la piccola Hulu si fidava ancora degli esseri umani. Di conseguenza i volontari sono riusciti a conquistare in fretta la sua fiducia. La piccola forse aveva capito che loro erano lì solo per aiutarla.

Infatti dopo essersi fatta seguire per diversi metri, ha portato i ragazzi nel posto in cui nascondeva i suoi cuccioli. Ecco il video della vicenda di seguito:

I piccoli avevano circa 10 giorni, erano soli ed indifesi. Per tenersi al caldo erano attaccati l’uno all’altro. Per fortuna la mamma sapeva che in quelle condizioni non avrebbero vissuto a lungo ed ha permesso ai ragazzi di farsi portare nel rifugio. Dopo tanto, l’intera famiglia a quattro zampe è in un posto sicuro.