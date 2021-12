Questa è la storia di una mamma cane di nome Sansa e del suo grande amore verso i suoi cuccioli. La cagnolina viveva come una randagia e ogni giorno lottava per riuscire a procurarsi il cibo necessario per rimanere in vita.

Credit: Hope For Paws

Quando ha capito che era arrivato il momento di dare alla luce la sua prole, ha cercato aiuto in una casa del quartiere e, per fortuna, ha trovato delle amorevoli persone che si sono preoccupate di garantirle tutto ciò di cui aveva bisogno. Sansa era molto diffidente, ma quegli angeli le hanno comunque permesso di rimanere nel loro giardino.

La mamma cane è riuscita a crearsi il nascondiglio perfetto per partorire e si è assicurata di proteggere i suoi cuccioli da qualsiasi cosa. Quando la famiglia si è resa conto che c’erano anche sette cagnolini insieme a lei, ha realizzato che aveva bisogno di un aiuto ulteriore. Quello persone hanno così contattato l’associazione del posto, la Hope for Paws.

Credit: Hope For Paws

Il co-fondatore Eldad Hagar si è recato sul posto in breve tempo ed ha trascorso ore a cercare di guadagnare la fiducia di Sansa e a convincerla a farsi aiutare insieme ai suoi cuccioli.

Dopo tanta pazienza e tante parole amorevoli, proprio la mamma cane ha condotto il suo salvatore dalla sua prole. L’uomo è riuscito ad infilare la mano nel nascondiglio e a portare in salvo tutti e sette i cuccioli.

La nuova vita di Sansa e dei suoi cuccioli

Grazie all’intervento di Eldad Hagar, Sansa e i cagnolini sono stati portati al rifugio, dove hanno ricevuto tutte le cure e l’amore di cui avevano bisogno. La dolce mamma ha potuto crescere la sua prole al sicuro e quando i cuccioli sono diventati abbastanza grandi, i volontari hanno cercato una casa amorevole per ognuno di loro.

Credit: Hope For Paws

Sansa, invece, non è riuscita subito a trovare una famiglia, ma il volontario che l’ha salvata, ha deciso di darle stallo finché non ha trovato le persone giuste. Diverso tempo dopo, anche per lei è arrivato il lieto fine.