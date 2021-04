Il commovente salvataggio di Zhora, la cucciola maltrattata e abbandonata brutalmente in strada

Il fenomeno del maltrattamento e dell’abbandono dei cani è purtroppo sempre più diffuso in tutto il mondo. Gente meschina che non ha più intenzione di prendersi cura di un cucciolo, decide di condannarlo a una vita difficile da strada. A conoscere bene la cattiveria umana, purtroppo, è stata anche la cucciola protagonista di questa storia, la piccola Zhora.

Fonte: Love Furry Friends / YouTube

La storia di oggi arriva dall’Ucraina, ma ha ben presto fatto il giro di tutto il mondo.

I volontari di un gruppo di soccorso animali ucraino chiamato Love Furry Friends, salvano decine di cuccioli ogni giorno. Non solo prendono i cagnolini più in difficoltà e li portano nel loro rifugio, ma si occupano anche di quegli animali che vivono per strada senza una dimora. Portano loro da mangiare regolarmente e si assicurano che stanno bene.

Un giorno come tanti altri, il programma dei volontari prevedeva di portare del cibo a dei cagnolini che stazionavano nei pressi di un vasto lotto industriale.

I soccorritori conoscevano bene tutti gli elementi di quel gruppo di randagi, per questo motivo quando hanno visto una nuova cucciola malaticcia e tremante, sono rimasti scioccati.

Probabilmente il suo ex proprietario aveva deciso di sbarazzarsi di lei. E stando alle ferite e allo stomaco gonfio che aveva, prima di lasciarla l’aveva anche maltrattata e trascurata a lungo.

Il salvataggio di Zhora

La cagnolina era rannicchiata in un angolo, vicino a delle pietre. Una delle volontarie si è avvicinata a lei ma quando l’ha vista arrivare, Zhora si è ripiegata su se stessa, come se si stesse preparando a ricevere un pestaggio.

La donna ha cercato anche di darle da mangiare e di accarezzarla, ma tutti i tentativi sembravano vani. Lei non si fidava e aveva i suoi buoni motivi, visto tutto quello che aveva passato.

La volontaria, però, non si è arresa. L’ha presa in braccio e portata subito al rifugio, dove un veterinario si è occupato di lei e di tutte le sue ferite. Col passare del tempo le infezioni sulla sua pelle sono svanite e anche il suo umore ha iniziato a sbocciare come un fiore.

Quando è stata abbastanza pronta, i volontari le hanno anche trovato una casa amorevole. Oggi Zhora vive con la sua nuova mamma ed è incredibilmente felice. Tutto il dolore del suo passato è svanito nel nulla e vederla scodinzolare è una vera gioia per gli occhi.