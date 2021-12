Solo pochi mesi fa è avvenuto un episodio che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Una mamma cane chiamata Moon, è stata salvata da un gruppo di volontari e con lei, anche i suoi 6 cuccioli ora sono al sicuro. Molto presto troveranno tutti la loro casa per sempre.

CREDIT: YOUTUBE

Una storia che si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi e che invece ha avuto il lieto fine che tutti speravano.

Una coppia che ha un vivaio nella zona di Desert Moon Drive, a New York, ha trovato la cucciola incinta, sola ed abbandonata. Non l’avevano mai vista prima. Di conseguenza hanno capito che qualche persone malvagia l’aveva lasciata lì perché aspettava dei cuccioli.

Non potevano lasciarla anche loro. Così in attesa che partorisse, le hanno donato un posto caldo in cui poter vivere. Non volevano mettere in pericolo la sua vita.

CREDIT: YOUTUBE

Quelle persone dolci e gentili, una mattina hanno trovato sei bellissimi cuccioli accanto alla mamma cane. Aveva partorito nella notte, ma viste le sue condizioni, aveva bisogno di aiuto. Per questo hanno allertato in fretta i volontari di Hope For Paws.

Eldad, il presidente dell’associazione, è andato in fretta sul posto ed è stato davvero felice di incontrare la piccola Moon. Nonostante ciò che aveva vissuto, aveva ancora molta fiducia negli esseri umani. Forse aveva capito che lui voleva solo aiutarla ed infatti, è andata di corsa tra le sue braccia quando lo ha visto.

Il salvataggio di Moon e dei suoi 6 cuccioli

CREDIT: YOUTUBE

Il ragazzo è riuscito a prendere in fretta la famiglia a quattro zampe e l’ha portata subito nel suo rifugio. I cuccioli sono stati chiamati Andromeda, Nebula, Supernova, Comet, Lynx e Crypto. Nonostante tutto erano in buone condizioni.

La loro mamma, invece, aveva alcuni problemi di salute. Purtroppo era affetta da una grave infezione agli occhi e doveva essere operata, ma in quel momento non potevano, poiché stava allattando. Inoltre, era molto magra. Ecco il video della storia di seguito:

I ragazzi sin da subito hanno raccontato la vicenda sui social. Hanno detto che ora la famiglia è in affidamento, ma ovviamente sperano di trovare delle case perfette per ognuno di loro in breve tempo. Meritano un bellissimo lieto fine!