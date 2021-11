Ragazzo vede un cane randagio per strada e decide di rassicurarlo e di compiere un gesto d'amore che non dimenticherà mai: il video

Per fortuna ci sono persone che ci dimostrano che al mondo non esiste solo la cattiveria, ma anche la bontà e l’altruismo. Vi siete mai fermati a riflettere su quanto difficile e dura sia la vita per un cane randagio?

Oggi vi raccontiamo una storia che vi farà sorridere e che vi scalderà il cure. Il protagonista è un giovane ragazzo che non è riuscito a rimanere indifferente alla vista di un povero cane bisognoso.

Stava passeggiando per le strade della sua città, quando ha notato un cane randagio sul marciapiede e una coperta gettata poco distante da lui. Invece di proseguire il suo cammino, ignorando quel povero animale, il ragazzo ha raccolto quella coperta e si è preoccupato di adagiarla sul suo corpo peloso ed infreddolito. Poi, prima di andare via, ha accarezzato dolcemente il cane, come se volesse rassicurarlo e dirgli di non avere paura.

Il video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona, ha fatto il giro del mondo. In tanti hanno elogiato il gesto di questo giovane, ringraziandolo per ciò che ha fatto per quel cane randagio. Qualcun altro, invece, ha affermato che avrebbe potuto fare di più. Salvarlo o chiamare un’associazione.

Purtroppo non si possono salvare tutti i cani randagi che vagano per le strade delle città di tutto il mondo. Ma provate a pesare a cosa possa aver significato quel gesto amorevole per quel povero cucciolo. Un gesto piccolo, ma rassicurante. Una briciola di amore, che quel randagio non dimenticherà mai. E una scena, che ha fatto bene al cuore ed ha sensibilizzato tutti coloro che si sono ritrovati a guardarla.

Per cui, migliaia di persone hanno condiviso questo breve video attraverso i social network, per ispirare quante più persone possibili a compiere gesti d’amore che possono fare la differenza per gli amici a quattro zampe.