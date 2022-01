Il salvataggio della piccola Olive, la cucciola trovata legata al una catena in condizioni terribili

Vedere le vicende di alcuni cani è davvero straziante. Proprio per questo oggi abbiamo deciso di parlarvi della storia della piccola Olive, una cagnolina di soli 2 anni, che non ha mai avuto nulla nella sua vita.

Ha subito solo cattiverie da parte di quelli che dovevano essere i suoi amici umani.

CREDIT: YOUTUBE

Purtroppo è davvero terribile sapere che nel mondo ci sono persone così malvagie con i nostri amici a quattro zampe.

Loro in realtà chiedono solo amore.

La storia di questa cucciola è iniziata un po’ di tempo fa. I ragazzi di Sidewalk Specials, nella sede che si trova in Africa, erano usciti per fare le loro solite commissioni. Era una giornata come le altre.

Ad un certo punto però, nel momento in cui si sono trovati a passare davanti un’abitazione, hanno notato qualcosa che si muoveva.

Quando si sono avvicinati, hanno scoperto la triste situazione della piccola Olive.

CREDIT: YOUTUBE

La cucciola era legata ad una catena molto corta, che le impediva di muoversi come voleva. L’unica cosa che aveva era un contenitore blu, che poteva usarlo come riparo dalla pioggia o dal sole.

Tuttavia, davanti a sé non aveva nulla di più. Era magra, debole e triste. Le sue ossa erano visibili ad occhio nudo e visto il dolore che stava vivendo, il suo sguardo era spento.

Vederla ha spezzato i cuori di tutti.

Il salvataggio della piccola Olive e la sua nuova vita

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi vista la situazione, hanno scelto di fermarsi per poterla portare via. Però quello che avrebbe dovuto essere il suo amico umano, non voleva lasciarla andare e voleva tenerla ancora con sé.

Sono riusciti a convincerlo quando lo hanno minacciato di chiamare le forze dell’ordine. Olive alla fine è stata portata nel rifugio e tutti si sono occupati di lei per settimane. Ecco il video della sua storia di seguito:

Per fortuna è tornata a stare bene in pochissimo tempo. Ha guadagnato peso e le medicine l’hanno aiutata.

Ora ha imparato a fidarsi di nuovo degli esseri umani, ma la cosa più bella è vederla felice per la prima volta nella sua vita. Arriverà anche per lei il suo lieto fine.