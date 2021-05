Un gruppo di volontari, poco tempo fa, sono intervenuti per salvare un pit bull abbandonato, chiamato Plum. Il cucciolo si comportava in modo molto strano. Non voleva uscire dalla sua scatola e questo ovviamente, spezzava i cuori dei ragazzi, che in realtà volevano solo aiutarlo.

CREDIT: INSTAGRAM

Episodi simili sono molto più frequenti di quello che si crede. L’abbandonato è una piaga sempre più diffusa, per questo è fondamentale denunciare tutti gli esseri umani crudeli.

La storia di questo dolce cane, è iniziata ormai molto tempo fa. I volontari di LifeLine Animal Project lo hanno trovato solo e triste sul ciglio di una strada. Era anche magro e disidratato.

Nessuno sa cosa abbia vissuto nella sua vita, ma i ragazzi sono certi che non ha mai incontrato degli amici umani amorevoli e gentili. Si vedeva che era spaventato, sicuramente a causa di ciò che aveva subito.

CREDIT: INSTAGRAM

Lo hanno portato nel loro rifugio, ma nonostante le cure e le attenzioni di quelle persone dal cuore enorme, Plum continuava a comportarsi in modo molto strano. Non voleva mai uscire dalla scatola con cui era stato abbandonato.

Per il veterinario era l’unica cosa che lo faceva sentire protetto ed al sicuro. Riuscire ad aprirsi per lui era davvero difficile. Aveva bisogno ancora di molto tempo.

La nuova vita del piccolo Plum

Con il passare delle settimane e grazie alla pazienza di questi ragazzi, il cucciolo ha iniziato a mostrare la sua personalità. Voleva giocare ed essere coccolato. Amava anche fare lunghe passeggiate.

È proprio a questo punto che i volontari hanno deciso di fare i primi annunci per la sua adozione. Hanno pubblicato le sue foto su Instagram e sono diventate presto virali. Infatti una coppia del posto si è fatta presto avanti per poterlo adottare.

CREDIT: INSTAGRAM

Quelle persone amorevoli si sono innamorate di Plum. Inizialmente erano spaventati, poiché non sapevano come avrebbe potuto reagire il loro cane, con un nuovo cucciolo in casa. Però, per fortuna il tutto è andato nel migliore dei modi. Buona vita piccolo!