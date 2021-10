Domenica scorsa è avvenuto un episodio che ha dell’incredibile e che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Un alano chiamato Presley, due giorni dopo esser scomparso, è stato ritrovato dentro un dirupo in gravi condizioni. Ora si sta riprendendo nella sua abitazione, circondato dall’amore della sua amica umana.

Questo salvataggio meraviglioso è stato possibile solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco della stazione che si trova in Oregon.

Il tutto è iniziato la scorsa settimana. Il cagnolino era nella sua abitazione e la sua amica umana era impegnata nelle solite faccende domestiche. Lo aveva lasciato nel giardino per farlo stare all’aria aperta.

Tuttavia, è proprio poco tempo dopo che è avvenuto il dramma. La donna chiamata Clark, è uscita per controllare ed è in quel momento che si è resa conto che il suo cucciolo era scomparso nel nulla.

Ha provato a cercarlo per tutto il quartiere, ma del suo piccolo Presley non c’erano tracce. Era sparito. Non sapendo cosa fare, ha deciso di pubblicare diversi appelli sui social, con la speranza che qualcuno l’avrebbe potuta aiutare.

Solo due giorni dopo, la signora ha ricevuto la chiamata che tanto desiderava. Un uomo che era uscito per le montagne locali, aveva ritrovato il suo cane che era caduto in un dirupo. Era ferito e non riusciva ad uscire da solo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco per il piccolo Presley

L’amica umana è andata in fretta sul posto, ma da sola non poteva fare nulla per il suo amico a quattro zampe. Infatti ha allertato in fretta i Vigili del Fuoco della locale stazione.

Gli agenti, vista la gravità della vicenda, hanno preso tutti gli attrezzi necessari e sono andati presto a vedere. Uno di loro ha deciso di calarsi nel dirupo ed ha portato con sé anche una barella.

In pochi minuti sono riusciti a riprenderlo e subito dopo lo hanno portato in una clinica veterinaria. A causa della caduta ha riportato una frattura ad una zampa, ma al momento è nella sua abitazione e si sta riprendendo da quella triste esperienza che ha vissuto.