Romeo è un dolce barboncino che ha vissuto dei momenti drammatici. Quando i volontari lo hanno trovato era in condizioni davvero disperate e se non fossero intervenuti, avrebbe sicuramente perso la vita. Non ha mai incontrato degli esseri umani dolci ed amorevoli.

CREDIT: PEXELS

Tutto è iniziato il 6 maggio di 4 anni fa. Un gruppo di volontari hanno ricevuto una segnalazione da parte di una donna su questo cucciolo.

La signora lo ha trovato mentre vagava solo e sofferente per le strade del suo quartiere. Il piccolo aveva un collare molto stretto intorno al collo e delle ferite su alcune parti del suo corpo.

Inoltre, a causa di un incidente che aveva avuto poco tempo prima, non riusciva a camminare molto bene. La sua situazione era davvero drammatica e si vedeva che aveva bisogno di aiuto in fretta.

CREDIT: FACEBOOK

La donna dopo aver conquistato la sua fiducia, lo ha portato all’interno della abitazione. Poco dopo ha chiesto aiuto ai volontari, affinché potessero fare qualcosa per mettere fine alle sue sofferenze.

I ragazzi dopo averlo portato nel rifugio, hanno scoperto il suo triste passato. Il piccolo Romeo ha passato la maggior parte della sua vita legato ad una catena. Per fortuna è riuscito a scappare, ma è proprio durante quei momenti che è stato investito.

Il lieto fine di Romeo

Il cane aveva bisogno di cure per tornare a stare bene. Purtroppo la sua strada per la guarigione era molto lunga. Lo hanno dovuto anche sottoporre ad un intervento per l’amputazione di una zampa. Però, grazie all’aiuto di questi ragazzi dal cuore enorme, è riuscito a riprendersi.

Un uomo del posto, appena è venuto a conoscenza della sua storia, ha deciso di andare a conoscerlo. Tra il cane e la fidanzata è nato qualcosa di speciale ed è per questo che hanno deciso di adottarlo.

CREDIT: PEXELS

Il piccolo Romeo nonostante il suo triste inizio di vita, ora ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Ha trovato una famiglia umana dolce ed amorevole.