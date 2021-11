Si chiama Rufus ed è un cane molto dolce, che ha un triste passato alle spalle. Nessuno sa bene cosa abbia vissuto, ma viste le sue condizioni, si vedeva bene che non aveva mai ricevuto amore ed attenzioni da esseri umani. I ragazzi credono che abbia conosciuto solo crudeltà e cattiverie.

CREDIT: YOUTUBE

I fatti sono avvenuti dopo che i volontari di Hope For Paws hanno ricevuto una segnalazione, sulla situazione di questo cane. Un uomo lo aveva visto nascosto tra due edifici.

Il piccolo era riuscito a trovato un rifugio vicino una scuola ed usciva da lì, solo per andare alla ricerca di cibo. Il primo a vederlo è stato proprio un signore, che dopo avergli dato da mangiare, ha provato ad avvicinarsi a lui.

Rufus non riusciva a fidarsi degli esseri umani. Per questo quando ha visto che quella persona lo voleva catturare, è fuggito via all’istante. I ragazzi sapevano che non potevano lasciarlo in quella situazione, per questo sono andati presto a vedere.

CREDIT: YOUTUBE

Una volta arrivati sul posto, sono riusciti a trovarlo in fretta. Il cucciolo era nascosto in quella piccola fessura e non aveva la minima intenzione di uscire da lì.

Ha accettato volentieri il pollo che gli hanno offerto, ma non voleva farsi catturare. È proprio a quel punto che i volontari hanno deciso di usare una trappola per riuscire a prenderlo. Era l’unica soluzione per mettere fine alle sue sofferenze.

La nuova vita del piccolo Rufus e la sua guarigione

CREDIT: YOUTUBE

Lo hanno catturato con un collare particolare e dopo averlo fatto salire in macchina, il cane ha iniziato a lasciarsi andare. Forse aveva capito che in realtà quelle persone non volevano fargli nulla di male.

I ragazzi in attesa che si riprendesse, hanno trovato una famiglia affidataria disposta a tenerlo. Infatti grazie all’aiuto di queste persone, il piccolo ha fatto un’incredibile trasformazione, era un cane totalmente diverso. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Ora per fortuna ha trovato anche una coppia che ha deciso di adottarlo. Il triste passato per Rufus è solo un brutto ricordo, poiché davanti a sé ha un futuro pieno di amore, attenzioni e cure.