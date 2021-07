Simon Cowel è un giudice di programmi televisivi come American Idol e America’s Got Talent. Sembra essere molto duro e meschino. Tuttavia in pochi sanno che ha un amore profondo per gli animali. Infatti ha cercato sempre di contribuire per salvarli e mettere fine alle loro sofferenze.

CREDIT: YOUTUBE

Il noto conduttore sin da quando era bambino, ha sempre avuto un legame speciale con i cani. In casa ne ha molti, tutti salvati dalle strade.

Solo pochi giorni fa, è intervenuto insieme ai volontari di Humane Society per chiudere un macello di carne di cane, che si trovava in Corea. Hanno saputo ciò che accadeva in quel posto grazie alla segnalazione di un ragazzo.

Nessuno voleva lasciare quei cuccioli da soli e in quelle condizioni. Infatti queste persone dal cuore enorme, sono subito intervenute per salvarli.

CREDIT: YOUTUBE

Simon e i volontari hanno portato i cuccioli nel loro rifugio. Inoltre, grazie all’intervento degli agenti di polizia, i titolari di quel posto sono stati arrestati per maltrattamenti nei confronti degli animali.

La presenza del cane durante il programma di Simon Cowel

CREDIT: YOUTUBE

Il noto conduttore, dopo esser tornato a casa, ha deciso di fare qualcosa di speciale per questi poveri cagnolini, che hanno vissuto un’esperienza davvero drammatica.

L’uomo dal cuore gentile ed amorevole, ha deciso di portarne uno ad uno dei suoi programmi. Il suo scopo è proprio quello di aiutare tutti i cani più bisognosi a trovare una casa per sempre.

Inoltre, spera anche che le persone diventino più sensibili di fronte questo terribile fenomeno ed aiutino queste associazioni a far chiudere quei posti infernali. Purtroppo il destino di questi cuccioli è già deciso, se non arriva qualcuno a cambiarlo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La vicenda ovviamente è diventata in fretta virale e in molti infatti si sono fatti avanti per adottare il cucciolo. Il conduttore ha ricevuto anche migliaia di complimenti per le sue molteplici iniziative per questi cani in difficoltà.