Scoprire le terribile vicende che i cani sono costretti a subire è davvero straziante, ma la cosa bella è che nel mondo ci sono ancora persone dal cuore enorme. Come dimostrazione oggi abbiamo deciso di raccontarvi del salvataggio del povero Shustrik.

CREDIT: YOUTUBE

Le sofferenze di questo povero randagio sono state terribili, ma oggi grazie all’amore e alle cure giuste, sembra esser tornato in buone condizioni di salute.

Una donna chiamata Chernyshkova ha saputo della drammatica situazione di questo cagnolino tramite la telefonata di una sua amica. Non si sa come sia stato possibile, ma era rimasto incastrato in un tombino.

Ovviamente insieme ad un gruppo di volontari, è presto intervenuta per aiutarlo. Dovevano tirarlo fuori, ma visto che non aveva fiducia negli essere umani, la situazione era più complicata.

CREDIT: YOUTUBE

Il piccolo Shustrik era spaventato e ferito. Stava vivendo dei minuti terribile ed il dolore che era costretto a sopportare, era lancinante.

Per prima cosa hanno conquistato la sua fiducia. Subito dopo con delle attrezzature adeguate, sono riusciti a liberarlo in poco tempo. Purtroppo non riusciva a camminare bene, a causa di quel terribile incidente.

La bellissima guarigione del piccolo Shustrik

CREDIT: YOUTUBE

La volontaria dal cuore enorme, lo ha portato in fretta nel suo rifugio. Però dopo la visita medica, ha scoperto che doveva subire un delicato intervento. La sua strada per guarigione era lunga, ma tutti erano lì per aiutarlo.

Shustrik aveva anche diversi traumi da dimenticare, infatti i ragazzi si sono presto resi conto che aiutarlo sarebbe stato più difficile del previsto. Nella sua vita da randagio, aveva subito tante crudeltà. Ecco il video della sua storia di seguito:

Oggi il cucciolo ha imparato a giocare e a divertirsi con gli altri fratellini a quattro zampe. Grazie al lavoro di queste persone speciali, ha fatto una trasformazione incredibile ed in tanti si sono complimentati per quello che hanno fatto per questo dolce cagnolino.