Alcuni cani purtroppo sono costretti a vivere episodi davvero terribili. Come per esempio, il protagonista della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi. Un povero cane randagio è stato lasciato solo, a soffrire dopo un grave incidente. Nessuno si è fermato per verificare la sua situazione.

CREDIT: PEXELS

Vivere in strada per un cane non è semplice. In più, quando le condizioni di salute peggiorano, è ancora più pericoloso, poiché può perdere la vita da un momento all’altro.

La vicenda di questo povero cucciolo è diventata in virale sul web. Per fortuna, ora un gruppo di volontari sta facendo il possibile per farlo tornare a stare bene.

Tutto è iniziato quando il piccolo stava vagando in strada, alla ricerca disperata di cibo e di un posto in cui rifugiarsi. Le sue condizioni erano già molto gravi.

CREDIT: FACEBOOK

Il cane era magro e disidratato. Si vedeva che non aveva mai avuto una casa ed una famiglia umana dolce ed amorevole. La cosa più triste, è che non si fidava nemmeno degli esseri umani, forse a causa di ciò che aveva vissuto.

Stava passeggiando in una strada trafficata. Quando all’improvviso, un’auto lo ha travolto. La persona alla guida forse si è distratta e non è riuscita ad evitare l’impatto.

Le condizioni del cane randagio dopo l’incidente

Nessuno però si è fermato per soccorrere il cane. L’automobilista è fuggito via e lo ha lasciato a terra, a soffrire. Ovviamente dopo il dramma, le sue condizioni di salute sono peggiorate.

Il piccolino aveva sia il collo che la schiena rigidi. Si vedeva benissimo che stava male. Per fortuna i ragazzi di Animal Aid Unlimited sono riusciti a trovarlo giusto in tempo.

CREDIT: FACEBOOK

Il cane ora è nel rifugio e il medico ha scoperto che potrà tornare a camminare molto presto. Tuttavia, prima dovrà subire un delicato intervento. La strada per la guarigione di questo cucciolo è lunga, ma nessuno ha intenzione di lasciarlo da solo in questo viaggio.