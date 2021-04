Il protagonista della storia di oggi, è un povero cane randagio che aveva deciso di lasciarsi morire, perché ormai stanco di quella vita dolorosa e senza amore. Provate solo ad immaginare quanto possa essere difficile lottare per cercare un po’ di cibo e poi un riparo, nella speranza di riuscire ad arrivare al giorno successivo.

Credit: AnimalSTEP Official

Il randagio, un giorno, ha deciso di lasciarsi andare e si è sdraiato sui gradini di un minimarket.

Fortunatamente, un passante si è accorto di lui ed ha deciso di intervenire per aiutarlo. Ha cercato su Internet il numero di un’associazione locale ed ha allarmato i volontari sulla situazione. Quest’ultimi, in breve tempo, si sono recati sul posto.

Credit: AnimalSTEP Official

Quando abbiamo visto quel cane, il nostro cuore è andato in frantumi. Era così debole che non riusciva nemmeno ad aprire gli occhi. Aveva il muso gonfio, come se qualche altro animale lo avesse morso. Era vivo, ma ancora per poco. Così, ci siamo affrettati a portarlo alla clinica veterinaria più vicina.

Le cure per il povero cane randagio

Una volta raggiunta la struttura, il cucciolo è stato affidato ad un team di veterinari, che si è occupato di reidratarlo e rimetterlo in forze, attraverso la somministrazione di liquidi per via endovenosa.

In poche ore, l’animale si è svegliato. Era confuso, si guardava intorno senza riuscire a capire dove si trovasse.

Credit: AnimalSTEP Official

Per giorni, le sue condizioni miglioravano e poi peggioravano di nuovo. Il cagnolino perdeva i sensi in modo improvviso e i medici avevano paura che non ce l’avrebbe fatta. Dopo 10 giorni di continue cure e di antibiotici, il randagio è tornato a stare meglio, senza avere ricadute.

Adesso si trova al rifugio, tra le mani amorevoli dei volontari. Ha già mostrato il suo carattere socievole e dolce nei confronti degli esseri umani, Presto sarà pronto per una casa vera e i ragazzi sono certi che non sarà difficile per lui trovare una famiglia amorevole.