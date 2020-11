Sundar aveva deciso di arrendersi e di nascondersi in mezzo alla spazzatura, in attesa che la morte arrivasse a prenderlo. Stava morendo di fame e di sete, non aveva mai conosciuto l’amore in tutta la sua vita e non aveva altre ragioni per continuare a combattere.

Quando le sue forze sono arrivate allo stremo e ha capito di non riuscire più nemmeno a muoversi, si è sdraiato in mezzo a tutta quell’immondizia ed ha iniziato ad aspettare.

Credit: Paws 4 Hope / Youtube

Ma il destino per questo cane aveva altri programmi. Un giorno, i volontari di un‘associazione del posto, hanno notato Sundar rannicchiato in mezzo alla spazzatura e dopo essersi resi conto che le sue condizioni erano davvero critiche, hanno deciso di intervenire per salvarlo. Non è noto se il cucciolo sia nato e cresciuto per le strade o se qualcuno lo abbia abbandonato. Ma al momento dell’intervento dei soccorritori, si è mostrato terrorizzato dagli esseri umani.

Credit: Paws 4 Hope / Youtube

Abbiamo impiegato molto tempo per conquistare la sua fiducia e alla fine si è lasciato prendere. Lo abbiamo portato subito dal veterinario. Aveva una dolorosa ferita ad una zampa e stava morendo di fame. Per fortuna ogni altro test effettuato, è risultato negativo.

La vita di Sundar oggi

Credit video: Paws 4 Hope – YouTube

Dal suo salvataggio, sono passate settimane e poi mesi di quotidiane cure e di continuo lavoro dei volontari, per cercare di ristabilire con lui un rapporto di fiducia tra cane ed essere umano.

Credit: Paws 4 Hope / Youtube

Oggi Sundar sta bene, ha ripreso peso e si è rimesso in forze. Vive ancora nel rifugio con i volontari e sta iniziando ad uscire dal suo guscio e a mostrare la sua personalità. Probabilmente i ragazzi dovranno lavorare con lui ancora per diversi mesi. Ma sono certi che ce la farà e che troverà una famiglia amorevole, disposta a prendersi cura di lui per il resto della sua vita.