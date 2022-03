Il commovente salvataggio di un dolcissimo randagio chiamato Sunny ha stupito migliaia di persone. Questo perché nonostante le cattiverie subite ed il drammatico incidente, ha continuato a scodinzolare quando ha visto i ragazzi intervenuti per salvarlo.

Una storia che è diventata presto virale e che ha fatto piangere tante persone. Molti cuccioli purtroppo sono costretti a vivere tante crudeltà.

Il piccolo Sunny per esempio, non aveva una famiglia umana ormai da molte tempo. Viveva come randagio per le strade di una delle città che si trova in India.

La gente del posto gli donava sempre qualcosa da mangiare, ma ovviamente le sue condizioni di salute non erano delle migliori. La cosa più triste, è stata sapere che la situazione è peggiorata ulteriormente a causa della crudeltà di un essere umano.

Quella persona malvagia ha investito il cane e, invece di fermarsi a controllare, è fuggita via. Ha lasciato Sunny sul ciglio di una strada, sofferente e con dei dolori atroci da sopportare.

Quegli esseri umani che si occupavano di lui, si sono presto resi conto che l’occhio era in gravi condizioni. Di conseguenza, hanno deciso di chiedere aiuto ai ragazzi di Animal Aid Unlimited, che nel sentire il racconto sono andati tempestivamente a vedere.

La lunga guarigione del piccolo Sunny

Il cucciolo nonostante ciò che aveva passato, era felice nel vedere quelle persone dal cuore enorme. Si sentiva già amato e protetto. Scodinzolava, anche se aveva dei dolori atroci, difficili da sopportare.

Lo hanno portato nel loro rifugio sin da subito. Il medico lo ha sottoposto ad un delicato intervento, ma il piccolo Sunny non ha mai recuperato la vista a quell’occhio. Ecco il video della sua storia di seguito:

I ragazzi ora si stanno occupando di questo cane dalla personalità dolce e vivace. Per il momento è ancora nel rifugio, ma dicono che faranno gli annunci per la sua adozione tra poco tempo. Speriamo arrivi anche per lui, un bellissimo lieto fine.