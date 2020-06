Il salvataggio di Timmy, un cucciolo di sole 8 settimane Il salvataggio di Timmy, un cucciolo di sole 8 settimane, trovato in un allevamento per cani da combattimento: le sue condizioni erano strazianti

Oggi abbiamo deciso di parlarvi di un salvataggio che ha commosso centinaia di persone. Il protagonista è un cucciolo a quattro zampe, chiamato Timmy, che non ha avuto un inizio di vita molto facile. Era tenuto in un allevamento per cani da combattimento e le sue condizioni, proprio come quelle degli altri cani, erano strazianti.

I volontari dell’associazione SPCA, molto spesso, sono entrati in questi luoghi ed hanno cercato di portare in salvo quanti più animali possibili. Sono riusciti a liberarne circa 350, nel giro di pochi mesi.

Quando sono arrivati in quell’allevamento, con l’aiuto anche delle forze dell’ordine, hanno trovato diversi cagnolini, in condizioni terribili.

Alcuni erano chiusi in gabbie di ferro. Altri avevano una grande catena intorno al collo. Non potevano uscire, muoversi o avere contatti con gli esseri umani.

I ragazzi hanno subito notato Timmy, poiché era il più piccolo di tutti, aveva 8 settimane e si vedeva molto bene che aveva riportato diversi traumi. Il cucciolo, quando ha visto i volontari arrivare, è rimasto sorpreso, ma sin da subito ha capito che erano lì per aiutarlo e non volevano fargli del male. Il loro scopo era quello di mettere fine a quell’incubo.

Infatti, quando uno di loro lo ha preso in braccio, lui si è stretto subito a lui e gli ha sorriso. Si è sentito al sicuro e protetto. Il giovane è rimasto così stupito dal suo gesto, che ha voluto pubblicare l’accaduto sul web.

Appena è arrivato nel rifugio di Humane Society, una delle responsabili, Kyrstin Northrop Cobb, ha deciso di portarlo a casa, per cercare di aiutarlo. Purtroppo non andava d’accordo con l’altro suo cane.

Per questo motivo, ha chiesto ad uno dei suoi amici di prendersene cura. Da quando Timmy è arrivato nella sua nuova casa, ha instaurato un legame profondo con i suoi amici umani. Infatti alla fine hanno deciso di ufficializzare la sua adozione.

I responsabili di quell’allevamento sono stati arrestati e condannati per la crudeltà e la cattiveria, delle loro azioni.