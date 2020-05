Il salvataggio di Tooney e Sully, che ha commosso il web Il salvataggio di Tooney e Sully, due cagnolini che ora hanno avuto la seconda possibilità di vita che merita ogni cane

Ogni cane, nonostante ciò che ha vissuto, merita di avere una seconda possibilità di vita. Per questo motivo, oggi abbiamo deciso di parlarvi del salvataggio di Tooney e Sully, due cuccioli che vivevano come randagi e la cagnolina, era anche incinta. Infatti aveva bisogno di diverse cure e di un posto caldo in cui poter vivere.

I volontari di Hope For Paws, quando hanno saputo della loro esistenza e soprattutto delle loro condizioni, sono andati subito sul posto per salvarli.

Sapevano che il loro lavoro non saperebbe stato affatto semplice, poiché entrambi non si fidavano affatto degli esseri umani ed erano molto spaventati. Nessuno sa cosa abbiano subito in quel periodo.

Così i ragazzi, con l’aiuto del cibo, hanno cercato di conquistare la loro fiducia. Per il pastore tedesco, è stato più facile prenderlo, poiché si è avvicinato subito a loro.

Dovevano fare la stessa cosa con la cagnolina incinta, che però era molto spaventata. Aveva fame, ma era terrorizzata dagli esseri umani e per questo non riusciva affatto ad avvicinarsi a loro.

I volontari per conquistare la sua fiducia ci hanno impiegato diverso tempo, ma alla fine sono riusciti nel loro obiettivo e quando sono riusciti a catturarli tutti e due, li hanno portati immediatamente nel rifugio per le prime cure.

Tooney ha dato alla luce i suoi nove cuccioli pochi giorni e con l’aiuto del veterinario, sono tutti in ottima salute. Anche la mamma sta bene e con il passare delle settimane, ha anche imparato a fidarsi degli esseri umani. Ecco il video del loro salvataggio di seguito:

Oggi la cagnolina, con l’aiuto di un’altra associazione è riuscita a trovare una nuova famiglia, disposta ad adottarla e con lei anche i suoi piccoli, hanno trovato nuove case. Tutti sembrano essere sani e felici della seconda possibilità di vita che hanno avuto.

Una storia che ha commosso centinaia di persone. Grazie ragazzi per il vostro lavoro ed il vostro impegno!