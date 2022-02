Oggi vi raccontiamo dell’indispensabile intervento di una volontaria di nome Zhang per salvare la vita di un povero cane rimasto intrappolato nel ghiaccio.

Le immagini che si sono diffuse sui social, arrivano dalla città di Qiqihar, in Cina. Un randagio è rimasto intrappolato nell’asfalto ghiacciato della strada. Purtroppo il cucciolo era rimasto vittima di un incidente stradale e non riusciva più a muoversi.

È rimasto immobile sul ciglio della carreggiata, ignorato da tutti i passanti e alla fine, a causa delle bassissime temperature, è rimasto intrappolato.

Fortunatamente, l’amorevole volontaria è venuta a conoscenza della sua situazione ed è subito intervenuta per salvargli la vita. Sarebbe morto congelato nel giro di poche ore.

La donna si è aiutata con un collare elisabettiano. Doveva proteggere il cucciolo dalle sue manovre di salvataggio, evitando che scappasse, la mordesse o si spaventasse.

Con una pala, Zhang è riuscita a rompere tutto il ghiaccio che imprigionava il povero cane e alla fine dopo un’ora, è riuscita a prenderlo e a portarlo alla clinica veterinaria più vicina. Qui, un team veterinario si è occupato di soccorrerlo e di sottoporlo a tutte le cure di cui aveva bisogno.

Sono ben 13 anni che questa volontaria dedica la sua vita a salvare gli amici a quattro zampe.

Ogni volta che qualcuno le segnala una situazione di difficoltà, lei interviene e regala agli amici animali una seconda possibilità di essere felici e di essere amati.

Troppo spesso sottovalutiamo il lavoro incredibile che i volontari di ogni città in ogni parte del mondo, fanno ogni giorno.

Per questo, vi chiediamo di non abbandonare gli animali per strada, ma di chiamare loro. Questi angeli vi aiuteranno senza chiedere nulla in cambio, si occuperanno delle cure dei cani e dei gatti o di qualsiasi altro animale e poi di cercare loro un’altra amorevole famiglia.

Perché lasciarli per strada a soffrire e a rischiare di morire?