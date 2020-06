Il salvataggio di un piccolo randagio, chiamato Stimpy e la sua nuova possibilità di vita Il salvataggio di un randagio chiamato Stimpy e di come un gruppo di bambini, si è impegnato per aiutarlo

Riuscire a vivere in strada, per i randagi non è affatto semplice, poiché ogni giorno devono fare il possibile per trovare qualcosa da mangiare ed un posto sicuro in cui potersi rifugiare. Poche settimane fa, i volontari di Hope For Paws, sono riusciti a salvare la vita ad un cane, che hanno chiamato Stimpy. Quando lo hanno trovato era in gravi condizioni.

È stato notato da alcuni bambini, che erano usciti per fare una passeggiata. Quando lo hanno visto, hanno capito subito che la sua situazione era molto critica.

Per questo motivo, con l’aiuto dei genitori, hanno segnalato il cucciolo ai volontari di Hope For Paws. Il loro desiderio era proprio quello di riuscire ad aiutarlo.

I ragazzi si sono recati sul posto tempestivamente. Hanno iniziato a girare per il quartiere e poco dopo, sono riusciti a trovare il piccolo Stimpy.

Dal suo aspetto, si vedeva molto bene che viveva in strada già da molto tempo. Era anziano e stanco, aveva bisogno di cure urgenti. Nonostante il suo passato sconosciuto, non ha avuto paura dei volontari, forse perché aveva capito che erano lì per aiutarlo.

I ragazzi lo hanno fatto salire sulla loro auto e quando il cagnolino si è sdraiato per la prima volta sulla sua nuova coperta, ha chiuso gli occhi e si è addormentato.

Una volta al rifugio, per prima cosa gli hanno fatto un bagno caldo e gli hanno tagliato le unghie, che erano davvero lunghe. Subito dopo è stato sottoposto ad un’accurata visita medica. Ora, il piccolo Stimpy vive in una casa affidataria e sta ricevendo le cure di cui ha bisogno. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

I volontari stanno cercando di fare il possibile per trovargli una famiglia disposta ad adottarlo per sempre, affinché possa avere i migliori ultimi anni della sua vita. Il suo passato è sconosciuto, ma vogliono fare il possibile per migliorare il suo futuro.

In giro per le città ci sono molti cani che hanno bisogno di aiuto e di una casa… facciamo il possibile per aiutarli…