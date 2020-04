Il salvataggio di una cagnolina chiamata Sunny-Day Il salvataggio di una cagnolina chiamata Sunny-Day e la sua nuova possibilità di vita

Il randagismo purtroppo è una piaga sempre più diffusa, soprattutto nei paesi più poveri. Diverso tempo fa, è stato reso noto, il salvataggio di una cagnolina, chiamata Sunny-Day. I volontari quando l’hanno trovata non le avevano date molte speranze di vita, ma alla fine, la sua voglia di vincere era talmente alta, che è riuscita a superare tutto.

Nei paese più poveri, le persone non hanno la possibilità di far sterilizzare i loro animali domestici, per questo il fenomeno, è fuori controllo.

I volontari di Animal Aid Unlimited, quando hanno saputo della storia di questa cucciola, sapevano che dovevano intervenire in fretta.

Infatti dopo aver preparato subito il necessario, si sono recati al parcheggio di quella fabbrica per riuscire a trovarla. Sunny-Day era dolce e gentile, forse perché aveva capito che quelle persone erano andate lì solo per aiutarla.

L’hanno portata nel loro rifugio e durante il controllo del medico, hanno scoperto che aveva una ferita aperta al collo, che dovevano medicare urgentemente ed in più, aveva anche un’infezione molto grave agli occhi.

La cucciola stava soffrendo moltissimo ed i ragazzi sapevano che la sua condizione non era affatto semplice. Però, nessuno di loro aveva intenzione di mollare. Volevano fare di tutto per aiutarla.

Dopo poche settimane sono iniziati ad arrivare i primi miglioramenti per la piccola Sunny-Day. Le sue ferite sono guarite ed i ragazzi ora stanno facendo il possibile per riuscire a trovare la famiglia perfetta anche per lei.

Oggi la cucciola sta bene, ha imparato a giocare con i suoi fratellini a quattro zampe ed in più per la prima volta nella sua vita, si sente amata e protetta da quei volontari, che ogni giorno si impegnano per donarle tutto ciò di cui ha bisogno.

Una storia bellissima, che merita di essere conosciuta, per rendere omaggio a queste persone, che si impegnano per tutti gli animali in difficoltà. Grazie…