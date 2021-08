Zoey non poteva sentire nulla, quindi il lavoro dei soccorritori era più difficile del previsto

La protagonista di questa brutta disavventura si chiama Zoey. Lei è una cagnolina di 14 anni che per via della sua anzianità aveva perso completamente il suo udito. Per fortuna, lei ha sempre avuto una famiglia dietro che la coccolava e non le faceva mancare nulla. Ma un giorno tutto si è complicato quando la femmina di mix labrador è scomparsa nel nulla.

Credit: ArlingtonTxFire/Facebook

Andrea e Brennan Tankersley, una coppia di Arlington, in Texas, aveva adottato Zoey da un rifugio in Oklahoma qualche anno prima. la cucciola aveva trovato il suo posto felice per sempre, ma era capitato più volte che si allontanasse da casa. Ogni volta, però, era sempre tornata.

Andrea e Brennan si sono preoccupati quando la loro cucciola si è allontanata per l’ennesima volta, con la differenza che questa volta non è più tornata.

Preoccupati soprattutto per la sua sordità, i due hanno contattato la NextDoor, un’associazione di salvataggio animali del posto. Con molto stupore, Andrea e Brennan hanno visto tanti sconosciuti appassionarsi alla storia e impegnarsi nella disperata ricerca della cagnolina.

Ma nonostante ciò, la coppia non riusciva a smettere di preoccuparsi. Continuavano a pensare solo al peggio, avevano paura che la cagnolina potesse essere stata investita da un’auto e che era andata a morire da qualche parte.

Il ritrovamento di Zoey

Credit: ArlingtonTxFire/Facebook

La ricerca di Zoey non ha avuto successo fino alla seconda notte, quando Andrea e Brennan hanno notato un gruppo di persone ed alcuni volontari riuniti intorno ad un tombino.

Si sentivano i lamenti di un cane. Tuttavia, per via dell’eco era difficile localizzare perfettamente quella creatura. Alla fine, si è deciso di richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sembrava un compito impossibile, ma le squadre di soccorso hanno lavorato instancabilmente per 12 ore.

Credit: ArlingtonTxFire/Facebook

Sono stati costretti a rompere il cemento e a tagliare il tubo di scolo per riuscire ad entrare. La comunità ha fornito cibo e bevande per dare sostegno agli eroi in divisa.

Alla fine, la cagnolina è stata estratta viva da tubo. Era stanca e assetata, ma le sue condizioni di salute erano piuttosto buone. Dopo qualche giorno nella clinica veterinaria, è potuta tornare nella sua amorevole casa.