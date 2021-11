Quella di MacGregor è l’ennesima storia di un cagnolino maltrattato che si è ritrovato a soffrire per colpa della cattiveria di alcuni umani. Fortunatamente sul suo cammino sono incappati i volontari della Kentucky Humane Society, che hanno fatto di tutto pur di migliorare la sua vita. Leggete di seguito per capire cosa è capitato a questo sfortunato cagnolino.

MacGregor si è ritrovato a vivere in una stretta e scomoda gabbia di un rifugio per cani senza tetto. Non solo doveva sopportare quella condizione, ma aveva anche delle dolorose fratture ad entrambe le sue zampe anteriori.

Quando hanno saputo della sua storia, i volontari della Kentucky Humane Society hanno deciso di fare qualcosa per lui. Così sono andati a prelevarlo e lo hanno portato nella loro struttura.

Dopo una visita, il veterinario della struttura ha notato le due fratture. Esse erano state causate da un corpo contundente, ma non era chiaro chi e come avesse causato quella atrocità.

Purtroppo, per sistemare la situazione c’era bisogno di un doppio intervento chirurgico. Un’operazione che costava davvero troppo per le possibilità economiche del rifugio. Tuttavia, quelle persone, hanno deciso di non arrendersi e di provare comunque a fare qualcosa per lui.

La nuova vita di MacGregor

L’intervento costava più di 5 mila dollari. Una cifra davvero esorbitante. Ma i volontari non volevano che tutto finisse in quel modo, quindi hanno escogitato un piano per recuperare il denaro necessario.

Hanno deciso di scattare delle foto e di raccontare la storia del cucciolo sui loro canali social. La risposta della comunità è stata straordinaria.

L’associazione ha ricevuto così tante donazioni che il denaro non solo è bastato per le operazioni di MacGregor, ma è anche avanzato per le cure degli altri cagnolini presenti nel rifugio.

Una clinica veterinaria ha effettuato l’intervento e ora MacGregor indossa due gessi colorati e vivaci, proprio come la sua personalità sempre felice e giocosa.

Quando sarà guarito, i volontari troveranno per lui una famiglia amorevole che lo adotti e che lo faccia sentire al sicuro per sempre. Tenendo conto della sua dolcezza, tutti sono convinti che non dovranno impegnarsi troppo affinché qualcuno sui faccia avanti per portarlo a casa.