Quando i volontari hanno salvato Mikita, non riuscivano a capire nemmeno di che razza fosse

La vita della povera Mikita, all’inizio, era stata davvero difficile. Qualche persona meschina l’aveva abbandonata in strada, condannandola ad una vita di stenti e di sporcizia. Fortunatamente, il destino ha deciso che quella meravigliosa cucciola meritasse una seconda possibilità di essere felice e sana.

Quando i volontari dell’associazione di salvataggio Lightshine Canine l’hanno notata in una riserva naturale in Sud Dakota, le sue condizioni erano davvero drammatiche. Era così magra che si potevano contare tutte le sue ossa e in più il suo pelo era quasi del tutto caduto. Il che rendeva impossibile perfino capire di che razza fosse.

A prenderla in carico e ad occuparsi delle sue cure mediche, da quel momento in poi, sono stati i medici e i volontari della Happy Tails Rescue. La cucciola aveva una forma molto grave di rogna che necessitava di essere curata tempestivamente.

Dopo qualche settimana, sulla pelle della cagnolina hanno iniziato a spuntare dei piccoli ciuffi di pelo bianco e grigio. Il che ha convinto i soccorritori che si trattasse di un Husky.

I volontari hanno raccontato la sua storia su internet e una donna meravigliosa di nome Jessi Sova si è innamorata di lei fin dal primo momento. È andata al rifugio insieme a suo figlio e senza pensarci un secondo hanno firmato tutte le carte e l’hanno adottata per sempre.

I guai di Mikita non erano finiti

Le settimane passavano e Mikita ha imparato a conoscere e amare i suoi nuovi proprietari. Il pelo continuava a crescere e lei stava sempre meglio. Tuttavia, la sua schiena sembrava storta e la notte piangeva per dei dolori lancinanti.

Una notte in particolare, le condizioni di Mikita sembravano più gravi del solito. Così, Jessi ha preso la decisione di portarla nello studio di un veterinario.

Il dottore, dopo una visita, ha diagnosticato alla cagnolina un’infezione alle vertebre conosciuta con il nome di discospondilite. Le ha prescritto una cura di antibiotici e l’ha dimessa.

I farmaci hanno iniziato a fare effetto e finalmente Mikita ha iniziato a guarire.

Sono passate settimane ormai dalla sua adozione. Vedere la trasformazione che ha avuto Mikita è una cosa che riempie il cuore di chiunque. Sembrava un caso disperato, ma con l’amore di tante persone gentili, oggi un essere speciale è tornato a brillare immensamente.