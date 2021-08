I protagonisti della storia che vogliamo raccontarvi oggi sono un senzatetto di nome Don José e il suo compagno a quattro zampe Rubio. La loro amicizia e il legame speciale che li lega, sono diventati simboli d’ispirazione per molti volontari del posto.

Recentemente i due sono stati accolti in un rifugio per proteggersi dal freddo della notte. Inizialmente, il senzatetto si è rifiutato di accettare l’invito dei volontari, convinto del fatto che il posto in cui lo avrebbero portato, non avrebbe ammesso anche il suo cane Rubio. Mai e poi mai lo avrebbe lasciato solo per strada, per dormire in un posto caldo. Hanno sempre affrontato tutto insieme e così sara finché la vita non deciderà di separarli.

Ma si sbagliava e quelle brave persone li hanno portati in una struttura con altri senzatetto e cani randagi. Per la prima volta, Rubio e il suo papà umano si sono sdraiati su un materasso con soffici coperte! Il cane è rimasto vigile per tutto il tempo, per controllare il nuovo posto e se fosse sicuro per il suo proprietario.

Quel cane non parla, ma è molto intelligente. Non abbandona per un attimo il padrone, né l’uomo abbandona il cucciolo, sono molto uniti tra loro e amichevoli con gli altri. Don José è innamorato del cane. Quando li ho visti andare a letto, ho dovuto fare loro una foto fianco a fianco.

Il giorno successivo, l’uomo e il cane sono tornati per strada. I volontari hanno detto a Josè che poteva rimanere lì con Rubio quanto voleva, ma l’uomo ha risposto che ormai lavorare faceva parte della sua vita ed era un modo per divertirsi insieme al suo fedele amico a quattro zampe.

Le loro immagini si sono diffuse sui social e sono riuscite a scaldare il cuore di migliaia di persone!