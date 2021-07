Da pochi giorni sul web sono state rese pubbliche delle foto davvero bellissime.Delle immagini che mostrano la piccola Lily Mae, che è in dolce attesa ed è una cagnolina felice e soddisfatta della sua nuova possibilità di vita. I cuccioli hanno già trovato delle famiglie amorevoli.

Il tutto è iniziato ormai molto tempo fa. Un uomo chiamato Ryan Fant era uscito fuori la sua abitazione, per fare la sua solita passeggiata. Improvvisamente, ha notato una cagnolina che vagava sola e triste.

Sin da subito ha provato a conquistare la sua fiducia. Infatti la cucciola era felice di aver trovato quell’essere umano dolce e gentile. L’uomo non aveva il coraggio di lasciarla ed è per questo che ha scelto di portarla nella sua abitazione.

Ryan ha pubblicato degli appelli sul web, ma per una lunga settimana nessuno si è mai fatto avanti per riprenderla. Così ha capito che era stata abbandonata. Per questo lui e la moglie hanno deciso di adottarla per sempre.

Nel giro di poco tempo, i due signori hanno iniziato a notare che la cucciola aveva qualcosa di strano. La sua pancia cresceva e quando l’hanno portata dal veterinario, hanno fatto l’incredibile scoperta. La piccola Lily Mae era in dolce attesa.

La coppia non sapeva cosa fare. Infatti hanno deciso di chiedere aiuto ad una loro amica, chiamata Caitie Evers, che si è sempre occupata di animali in queste situazioni.

La gravidanza della piccola Lily Mae

La ragazza sin da subito ha fatto il possibile per aiutare la cagnolina. Inoltre, proprio mentre era nella sua abitazione, ha chiesto alla sua amica fotografa, Shauna Kiely, di farle un servizio fotografico.

Le due hanno organizzato una giornata davvero speciale per Lily Mae ed insieme hanno fatto delle foto bellissime. Hanno scelto di pubblicarle sul web e sono diventate virali nel giro di pochissimo tempo. In tanti si sono complimentati con loro.

La cagnolina, alla fine, ha messo al mondo i suoi cuccioli e i suoi amici umani sono riusciti ad occuparsi di tutti loro ed hanno anche trovato delle famiglie disposte ad adottarli.