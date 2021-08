Sono migliaia le storie divertenti che si sono diffuse sul web e che hanno come protagonisti i nostri amici a quattro zampe. Oggi vogliamo raccontarvi quella di un cane di nome Sparky.

Credit: sparkytheitaliangreyhound – Instagram

Il cucciolo è stato salvato dal suo proprietario da una brutta situazione e da quel giorno ha conosciuto l’amore. Ma c’è una cosa che non ama proprio fare: le foto.

Ci sono vari modi per evitare una fotografia, come fare una smorfia, coprire l’obiettivo, coprirsi gli occhi o nel caso di Sparky, semplicemente sciogliersi. Il simpatico cagnolino ha scoperto una strategia molto efficace ma anche piuttosto strana da guardare.

Quando mi faccio una foto con lui, ha una certa tolleranza, ma una volta superata si butta giù.

Credit: sparkytheitaliangreyhound – Instagram

Simmons, questo il nome del proprietario del cucciolo, lavora come assistente veterinario e nella sua vita ha accolto tanti cani con bisogni speciali. Ha adottato Sparky dopo che la sua ex famiglia lo ha abbandonato fuori la porta della clinica.

Le sue condizioni non erano affatto buone, tanto che veterinario l’ha dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico per l’amputazione della zampa. Ma dopo l’operazione, il cane si è rifiutato di lasciarti abbattere anche se gli mancava una delle sue zampe.

Ama la vita, ama gli altri animali, ama tutto ciò che lo circonda, ma odia rimanere fermo per un servizio fotografico. Non potevo non mostrarvi l’esilarante video.

No appena Sparky capisce che il suo papà umano acceso la telecamera, mette in atto il suo piano per non farsi fotografare e si scioglie completamente.

Il simpatico video del cane Sparky

Il ragazzo ha pubblicato il video sui social network e nel giro di pochissimi giorni, è diventato virale ed è stato condiviso in ogni parte del mondo.

Credit: sparkytheitaliangreyhound – Instagram