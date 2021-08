Afghanistan, il soldato Pen Farthing si rifiuta di andare in via: vuole portare in salvo i suoi animali ed i suoi collaboratori

Ciò che sta accadendo in Afghanistan negli ultimi giorni è davvero straziante, l’intero Paese è al collasso. Tuttavia, c’è un soldato americano chiamato Pen Farthing, che si rifiuta di andarsene. Il suo scopo è quello di riuscire a portare via i suoi animali e i suoi collaboratori.

CREDIT: FACEBOOK

Il suo appello sul web è diventato in fretta virale e migliaia di persone si sono fatte avanti per aiutarli ad uscire. Hanno avviato diverse raccolte fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe.

Molti anni fa, Pen Farthing era un ex soldato della marina, che dopo esser tornato nella sua abitazione, ha scelto di andare in quel posto.

Il suo desiderio era quello di aiutare quelle persone in difficoltà. Una volta arrivato ha creato un’associazione chiamata Nowzad, che si occupa di salvare animali in difficoltà.

CREDIT: FACEBOOK

L’uomo negli anni è riuscito a salvare la vita a 1600 cani e gatti. Vivevano in condizioni disperate, ma grazie all’aiuto dei suoi volontari sono tornati a stare bene. La maggior parte ha anche trovato delle famiglie amorevoli.

Tuttavia, visto che la situazione sta precipitando in questi ultimi giorni, il soldato ha scelto di non andare via. Il suo scopo è quello di portare in salvo i suoi animali e i suoi collaboratori, prima di poter tornare nella sua abitazione.

L’appello disperato di Pen Farthing

CREDIT: FACEBOOK

Proprio per questo motivo l’uomo con un amore profondo per i piccoli a quattro zampe, ha deciso di fare un disperato appello sul web. Ha deciso di chiedere aiuto ai suoi amici, ma anche a tutto il mondo dei social.

Inoltre, i talebani non hanno mai permesso alle donne di uscire e di andare a scuola. Il soldato è riuscito a far diventare veterinarie la maggior parte delle sue volontarie. Ora vuole portarle in salvo, lontano da quel posto. Ecco il video della vicenda di seguito:

Grazie alle donazione Pen Farthing è riuscito a noleggiare uno degli aerei cargo, chiamato anche Operazione Ark, in cui i suoi amati animali possono viaggiare. Tutti noi siamo in attesa che arrivi il lieto fine per questa vicenda drammatica.