Ormai da diversi giorni sui social è stata diffusa la foto di Franklin, un bassotto di 4 anni con un sorriso dispettoso. In molti l’hanno condivisa, poiché vedere la sua espressione soddisfatta, è davvero esilarante. La sua amica umana ha deciso di raccontare tutto ciò che è accade nella sua abitazione.

Lindsay Dyer ha adottato il cucciolo da un rifugio locale. Inizialmente lei aveva già un gatto, chiamato Baghera e non voleva adottare altri animali.

Tuttavia, quando una sua amica volontaria le ha parlato della situazione del piccolo Franklin, ha deciso di andare a conoscerlo. Questo bassotto non ha avuto un inizio di vita molto semplice.

Quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia ha deciso di abbandonarlo. Non volevano più occuparsi di lui ed hanno deciso lasciarlo in quel rifugio, senza pensare ai suoi sentimenti.

Franklin non riusciva proprio ad adattarsi in quel posto nuovo. Nonostante gli sforzi dei volontari, rimaneva sempre seduto nel suo box. Non voleva uscire e socializzare con gli altri animali.

Lindsay si è follemente innamorata di lui, dopo averlo conosciuto. Per questo ha firmato subito tutti i moduli per la sua adozione. Sapeva bene che il suo gatto lo avrebbe accolto in casa con tutto l’amore del mondo.

La poltrona di Franklin e Baghera

Proprio come immaginava la donna, i due fratellini a quattro zampe hanno instaurato sin da subito un bel legame. Tuttavia, il piccolo Franklin pochi giorni dopo essere arrivato, ha iniziato a mostrare la sua personalità dolce e dispettosa.

Infatti, Lindsay ha iniziato a notare che amava prendere in giro il gatto, sedendosi sulla sua poltrona preferita. Voleva sempre farlo arrabbiare. Per questo la sua amica umana è riuscita a fare quella foto, che è diventata presto virale sul web.

Baghera nonostante tutto, è molto legato al suo fratellino. Ama passare molto tempo insieme a lui a correre e divertirsi.