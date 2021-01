Un commovente salvataggio è avvenuto negli ultimi mesi. Un gruppo di volontari ha liberato più di 170 cani, in un allevamento. Tra questi c’era anche la piccola Lou. Non era mai uscita dalla sua gabbia e nella sua vita non aveva mai conosciuto l’amore. Tutti quegli animali venivano sfruttati solo per i cuccioli.

CREDIT: HUMANE SOCIETY

Una vicenda drammatica, che scosso migliaia di persone, ma soprattutto i ragazzi che si sono trovati davanti a quelle scene. Per fortuna il loro intervento ha impedito che questi animali potessero morire.

Tutto è iniziato grazie ad una segnalazione. Una donna che abita vicino a quel posto, stufa di sentire tutta quella confusione e soprattutto quei pianti disperati, ha deciso di avvisare i volontari della Humane Society.

I ragazzi con l’aiuto delle forze dell’ordine, sono entrati in quel luogo e grazie al loro tempestivo intervento, sono riusciti a salvare la vita di oltre 170 cani, che avevano ormai il destino già scritto.

CREDIT: HUMANE SOCIETY

Tra questi appunto c’era la piccola Lou. La cucciola a quattro zampe nella sua vita non ha mai conosciuto l’amore o una qualsiasi forma di affetto. A causa degli anni di abusi e maltrattamenti, era in gravi condizioni.

Per riuscire a riprendersi aveva bisogno di molte cure e trattamenti, ma la sua strada per la guarigione era davvero lunga ed in salita.

La trasformazione di Lou

CREDIT: HUMANE SOCIETY

I ragazzi si sono messi subito a lavoro, insieme ad un gruppo di veterinari, per aiutare tutti gli animali. Con l’amore e le attenzioni giuste, hanno cercato di fargli dimenticare tutti i traumi che hanno passato nella loro vita.

Anche Lou grazie a tutti i trattamenti è riuscita a guarire. Infatti quando ha capito che quelle persone volevano solo aiutarla, ha mostrato a tutti la sua personalità dolce e vivace. Ecco il video della sua storia di seguito:

CREDIT: HUMANE SOCIETY

La cagnolina ama stare al centro dell’attenzione e vuole essere coccolata a lungo. I volontari molto presto, troveranno la casa perfetta per lei, proprio come meritano anche tutti i suoi amici a quattro zampe. Tutti noi ci auguriamo che questi posti vengano chiusi al più presto!